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    首頁　>　生活

    明年元旦沒連休引熱議 行政院：持續關注各界意見

    有網友閱2026年行事曆發現，1月1日元旦是星期四沒有彈性放假，對此，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，關於彈性放假的規劃，每一年都有各種不同的意見與討論，政府相當支持也尊重，人事行政處會持續關注各界的意見，作為相關政策的參考。（圖由行政院提供）

    有網友閱2026年行事曆發現，1月1日元旦是星期四沒有彈性放假，對此，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，關於彈性放假的規劃，每一年都有各種不同的意見與討論，政府相當支持也尊重，人事行政處會持續關注各界的意見，作為相關政策的參考。（圖由行政院提供）

    2025/03/06 14:28

    〔記者鍾麗華／台北報導〕有網友翻閱2026年行事曆發現，1月1日元旦是星期四，沒有彈性放假，對此，行政院發言人李慧芝今（6）日在院會後記者會表示，關於彈性放假的規劃，每一年都有各種不同的意見與討論，政府相當支持也尊重，人事行政總處會持續關注各界的意見，作為相關政策的參考。

    連續假期是民眾生活小確幸，才剛放完228連假後，有網友在網站「talllkai」上看到2026年行事曆預排版本，明年元旦在星期四，只有放1天假，上面寫著「不再彈性放假，所以沒有連假」，讓他看了崩潰，貼文一出才1天時間就超過百萬瀏覽次數，吸引上千名網友留言討論。

    有網友坦言，喜歡連假但討厭補班，有近萬人認同，認為想休假的人應該自己請假。但許多人指出，「大家靠杯的不是連假，而是要補班」、「連續上6天班實在愚蠢」、「彈性放假若是不用補班，絕對沒有人會反對」。有網友建議，想放假的人自己請，「真的不用逼大家一起彈性放假再補班」。

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