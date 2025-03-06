都更、人口等政策找解方 蔣萬安拍板北市大打造「都市研究智庫」

蔣萬安於市政會議拍板，要將北市大打造成台北市府智庫。（資料照）

2025/03/06 14:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市是六都中唯一擁有市立大學的城市，台北市長蔣萬安於本週市政會議上拍板，將台北市立大學打造成台北市的「都市研究智庫」，邀集教育局、都市發展局、交通局、工務局等相關單位共同合作。北市大校長邱英浩表示，北市大在教育、運動科學、都市空間等領域都有許多專業人才，而校內舉辦政策研討會，更能邀集各大學甚至中央單位，共同討論。

蔣萬安表示，希望北市大在城市發展方面能夠與市府有更密切的合作關係，如提升城市美學，或將都市更新的專業用語找出普及化的文字、影像的形式，或是如何讓大眾運輸系統的場站發揮更大的商業效益，以及未來對於關渡平原運用及發展，是否能有更好的短、中、長期計畫等。

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他說，台北市宣示進入大都更時代，但如何提出更多具體作法？台北市未來最適人口數為何？如何克服目前年輕人面對租屋市場問題等，這都是很真切的市政議題；而這些議題，可以讓北市大成為台北市的智庫，做出品牌與實績。他指示市府副秘書長俞振華督導，邀集教育、都發、公務等相關單位，一起集思廣益如何讓北市大成為市府的頂尖智庫，接下來就能針對更多具體市政議題研究。

邱英浩表示，之前就與蔣萬安針對此事做過討論，北市大既然是市府所屬學校，理應對都市發展盡一份力，因此去年校內成立都市研究院，除了有許多學分、學程外，還能針對重要的市政議題辦理政策研討會，學校則能透過這個平台，邀請許多其他學校，甚至中央機關的長官共同討論；目前，研究院已經做過兩次政策研討會，一次談區域整合，另一次則是氣候變遷下的都市研究，都有許多收穫。

他提及，北市大在教育、運動科學、運動健康、都市空間，甚至於大數據分析都有相關人才，而蔣萬安在會議上提及的，台北市未來都市發展中長程計畫，包含經濟、衛生福利等層面，以及關渡平原、一殯未來的規劃，這些議題學校都會儘速召集一些同仁，著手進行研究。

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