前進東京食品展 新竹米粉摃丸等7家業者搶攻日本市場

前進東京國際食品展，新竹市米粉摃丸烏魚子花生醬和茶飲等7家業者將搶攻日本市場。（記者洪美秀攝）

2025/03/06 14:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025東京國際食品展（FOODEX JAPAN）11日到14日在東京國際展示場（Tokyo Big Sight）登場，新竹市7家在地業者也進軍日本參展。代理市長邱臣遠今天與業者公開暢銷產品，從米粉摃丸到烏魚子及花生醬和茶飲，要用新竹的軟實力前進東京，展現新竹在地飲食文化與品牌。

市府表示，東京國際食品展是全球前三大專業食品展，更是亞洲規模最大的食品暨飲料展，每年吸引來自世界各地的美食品牌、經銷商、零售通路與餐飲業者，共同探索市場趨勢並尋找商機。市府此次由產發處副處長率隊帶領優質業者參展，除提升品牌國際能見度，也可與全球食品業者交流，掌握產業動向，拓展海外市場。

請繼續往下閱讀...

邱臣遠說，希望未來提到新竹，不只是科技，更能聯想到在地獨特文化與美食。他表示，在地產業如果要進軍國際，最重要的就是「三品」，包含品牌、品質和品味，此次竹市參展業者包括老鍋米粉、新華米粉、華品摃丸、茂昌草本茶、竹魚水產、新福源花生醬及佳明香草園，相信藉由此次東京食品展一定能將新竹美食推向國際，促成跨國合作，讓新竹味飄香全世界。

產發處指出，此次展覽除產品推廣，更希望將新竹的食品品牌持續朝「國際化、專業化跟在地化」目標邁進。市府將與當地經銷商、餐飲業者、食品進口商等洽談合作，建立穩定的海外銷售網絡，提升新竹食品的國際競爭力。且為擴大品牌影響力，也邀請旅日台灣YouTuber施鈺萱，在日本展場分享新竹美食，並透過社群平台推廣，吸引更多國際買家關注。

此外，展覽期間將安排現場試吃、產品介紹與互動體驗，讓參觀者深入了解新竹食品的獨特風味與品牌故事，提升市場認知度及打開國際市場。

新竹有名的竹魚水產有口感風味極佳的烏魚子，很受歡迎。（記者洪美秀攝）

新竹市米粉摃丸烏魚子花生醬和茶飲等7家業者，將前進東京國際食品展。（記者洪美秀攝）

前進東京國際食品展，新竹市米粉摃丸烏魚子花生醬和茶飲等7家業者將搶攻日本市場。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法