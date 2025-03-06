桃園龍德宮四媽祖南巡遶境回鑾 桃警公布3/9交管措施

桃園龍德宮南巡遶境回鑾，預訂9日中午開始行經桃園區部分市區道路，桃園警分局表示，當天規劃交通管制及疏導措施，請民眾配合相關交通管制措施。（圖由桃園警分局提供）

2025/03/06 15:00

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園龍德宮南巡遶境回鑾，預訂9日（週日）中午開始，行經桃園區部分市區道路，途經復興路慈護宮、中正路大廟景福宮、慈文路蓮華寺等3間廟宇進行參禮儀式，桃園警分局表示，當天規劃交通管制及疏導措施並請民眾配合。

遶境隊伍預計9日上午11點到12點間在桃園區中山路武陵高中前集結，步行出發沿中山路前進市區，之後右轉復興路，預計下午1點到達桃園慈護宮參禮，隨後沿復興路直行左轉中正路，下午2點前在大廟景福宮稍作停留，參禮儀式結束後走中山路出發，右轉民族路直行接永安路，下午3點途經永安路與慈文路口蓮華寺參禮，再沿永安路直行右轉大興西路、左轉寶慶路、左轉莊敬路、右轉富國路，進入富國陸橋，預計下午5點返回龍德宮安座。

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警方表示，9日規劃交通管制及疏導措施，管制時間從上午11到下午6點，視遶境隊伍行進位置實施階段性彈性管制，引導車輛改道行駛，除了行經的路段，考量遶境隊伍會在景福宮停留較長時間，將於中正路與博愛路口、中山路與民權路口、中山路與民族路口、中山路與民生路口、中正路與成功路口、中正路與復興路口，視車流量做彈性管制，提早引導車輛改道行駛，避免人車流交織於景福宮周邊而造成交通打結壅塞。

警方表示，欲參加遶境活動的民眾，請儘量搭乘大眾運輸工具，並遵守交通規則，另請當天可能行經上述管制路段的民眾提早改道行駛，務必配合員警疏導及管制。

桃園龍德宮南巡遶境回鑾，預訂9日中午開始行經桃園區部分市區道路，桃園警分局表示，當天規劃交通管制及疏導措施，請民眾配合相關交通管制措施。（圖由桃園警分局提供）

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