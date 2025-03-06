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    超高滑梯塔約3樓高 南市仁安公園特色遊戲場啟用

    安南溪心里仁安公園特色遊戲場，主體遊具為超高滑梯塔，總高8.9米，為安南區最高的滑梯遊具。 （圖由安南區公所提供）

    安南溪心里仁安公園特色遊戲場，主體遊具為超高滑梯塔，總高8.9米，為安南區最高的滑梯遊具。 （圖由安南區公所提供）

    2025/03/06 14:21

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府打造安南溪心里仁安公園成為特色遊戲場，這座遊戲場主體遊具為1座超高滑梯塔，總高8.9米為安南區最高的滑梯遊具，今天啟用後，可望成為安南地區親子休閒遊玩的人氣景點。

    南市府今天舉辦遊戲場啟用儀式，包括市長黃偉哲、立委陳亭妃及市議員黃麗招、李中岑、郭清華，以及多位議員代表、里長出席。

    安南區長魏文貴表示，這座遊戲場主體遊具為超高滑梯塔，總高8.9米，並配有3組滑梯，分別為2.4米、3米及6.3米，為安南區最高的滑梯遊具，並結合虱目魚安南區漁特產意象，另有設置半球形攀爬架、極限飛輪及親子鞦韆組各1組，打造多項趣味性高、豐富多元的遊具設施，可望成為安南地區親子休閒遊玩的人氣景點。

    市長黃偉哲表示，市府爭取內政部國土署補助及自籌經費挹注下，共投入700萬元經費全新打造兒童特色遊戲場，現場規劃有遮陽網防曬，另有燈光照明讓小朋友晚上也能享受趣味遊具。遊戲場設計理念是希望能可供全年齡3至12歲的孩童都能遊玩的遊具。

    台南市政府打造安南溪心里仁安公園成為特色遊戲場，啟用後可望成為安南地區親子休閒遊玩的人氣景點。（圖由安南區公所提供）

    台南市政府打造安南溪心里仁安公園成為特色遊戲場，啟用後可望成為安南地區親子休閒遊玩的人氣景點。（圖由安南區公所提供）

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