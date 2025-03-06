響應婦女節、植樹節 新北三重「植感圖書館」推植栽手作活動

響應38婦女節、植樹節，新北市立圖書館三重區五常「植感圖書館」出「植想遇見妳」植栽手作課程。（圖由新北市立圖書館提供）

2025/03/06 14:48

〔記者黃子暘／新北報導〕響應38婦女節、植樹節，新北市立圖書館三重區五常「植感圖書館」出「植想遇見妳」植栽手作課程，市圖館長吳佳珊表示，即日起，女性只要現場借5本書便可免費報名參加活動，另外，3月8日起至3月31日止，只要到三重五常分館借5本書，便可獲得「古典花語書籤」；借10本書，即可獲得多肉盆栽。

吳佳珊表示，現代女性身兼多職，希望在婦女節藉由女性限定的手作活動，讓現代女性可以從閱讀中汲取養分，調適身心；「植想遇見妳」療癒手作植栽包括3月8日「多肉組盆」，將帶大家打造一盆屬於自己的療癒多肉盆栽；3月15日「植物拓染」，則用植物當原料，創作出獨一無二的植物手提袋；3月22日「永生花玻璃盅」為超浪漫永生花玻璃盅手作課程。

請繼續往下閱讀...

此外，市圖補充，蘆洲集賢分館在館內打造「手創空間」，提供造紙機、隨身活版印刷機、打字機、名片機、刀模機等手作器材、機具，讓民眾免費體驗，響應婦女節與植樹節，蘆洲集賢分館也準備文青手作風格印章歡迎女性朋友一起來玩印章、做卡片；3月7日起至3月28日止還有「女性影展」，分別是3月7日「舞動女孩」、3月14日「閃亮女聲」、3月21日「我的嗝嗝老師」、以及3月28日「失業女王聯盟」，詳細活動資訊及報名方式可洽市圖官網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法