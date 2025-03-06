竹縣青年培力活動報名開跑 邀青年成為竹young探險家

三月青年節，新竹縣政府今（6）日辦理「竹young青年探險家」宣傳記者會，宣告今年度精彩青年活動正式開跑。（記者廖雪茹攝）

2025/03/06 14:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕3月青年節，新竹縣政府今（6）日辦理「竹young青年探險家」宣傳記者會，宣告今年度精彩青年活動正式開跑，共有16場青年培力活動及3梯次青年志工服務體驗營隊，全部免費參加，期望增進青年朋友的在地文化認同感及激發對社會的使命感，積極投入公共參與及志願服務的行列，首場培力活動-「客家人的茶香」即日起開放線上報名，北埔在地「酸柑茶人」劉還月老師今應邀現場解說。

當紅節目食尚玩家的主持人、新生代女演員的梁舒涵，應邀擔任活動代言人，與新竹縣長楊文科一同進行活動啟動儀式，插入鑰匙開啟寶箱，象徵竹縣如百寶盒，青年可盡情發掘探索竹縣之美。

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楊文科表示，新竹縣為全國第二年輕的城市，縣府非常支持與重視青年朋友投身公共領域，貢獻自身力量擔任志工，豐富經歷不管在求學或是職涯上都有非常大的幫助。竹縣府自2022年起辦理青年培力系列活動，累積至今已有超過2500人參與，並從中培育出超過500名青年投身於志工服務行列。

楊文科說，今年度「青年培力活動」共計16場次，以新竹縣13鄉鎮為特色，涵蓋地方創生、青銀共創、在地文化等多元議題，如實際探訪橫山社區了解如何修復與活化古道、至五峰和平部落體驗傳統住民文化與生活特色、探究輝煌的寶山黑糖製作工藝，更有以關西藥草體驗手作藥草球等。

「志工多元特色服務體驗營隊」則規劃於暑期辦理3梯次，以海洋英語、偏鄉關懷及食農教育為主題，讓青年朋友運用英文能力帶領國小學童先行接軌國際、邀請知名排球國手與青年同場競技，以及深入客家農村體驗傳統農家生活，內容豐富有趣。

教育局長楊郡慈表示，前開課程及活動均免收報名費，歡迎15至45歲的青年朋友踴躍報名參加。第一場培力活動-「客家人的茶香」3月30日星期日登場，酸柑茶是客家人的傳統飲品，豐美茶香有文化傳承的風味，而製作酸柑茶必須經過「九蒸九曬」讓茶葉反覆發酵。教育局邀請北埔在地「酸柑茶人」劉還月老師分享並帶領青年朋友體驗製作，參與的民眾還可帶回家享用，深度探索竹縣茶文化魅力。

活動詳情可上新竹縣政府教育局青年事務科官方臉書粉絲專頁查詢或加入「竹青Team2.0」獲得最新訊息，電話：03-5518101分機2824。

「竹young青年探險家」首場培力活動推出「客家人的茶香」，今天宣傳記者會特別邀請北埔在地「酸柑茶人」劉還月老師（左起三人），向縣長楊文科、教育局長楊郡慈等解說酸柑茶的製作過程。（記者廖雪茹攝）

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