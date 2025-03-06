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    大台南公車智慧站牌功能再強大 線上報修超方便

    大台南公車虛擬智慧站牌功能再升級，提供候車設施線上報修功能。 （南市交通局提供）

    大台南公車虛擬智慧站牌功能再升級，提供候車設施線上報修功能。 （南市交通局提供）

    2025/03/06 13:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南公車虛擬智慧站牌功能再升級，即日起提供候車設施線上報修功能，民眾搭車時如遇站牌設施故障、跑馬燈異常顯示等，皆可掃描虛擬站牌QR Code，按下「設施異常通報」並填寫報修單，讓通報變得更方便，又能加速設施修復效率。

    南市交通局長王銘德說，目前南市共有近5千處公車站位，皆定期派員人工巡查維護保養，相當耗時亦無法隨時掌握設施運作狀況，為提升候車設施的妥善率，結合「虛擬智慧站牌」推出設施異常通報功能。

    民眾如果發現設施損壞除通報1999之外，可直接透過掃描站牌上「虛擬智慧站牌」QR Code，點選設施異常通報功能，輸入站位名稱、代碼、故障類別、故障說明及上傳照片即可進行即時報修，後續立即派員修復，可簡化通報流程，亦可即時派工修復。

    王銘德表示，運用智慧技術結合公車服務，提升候車設施智慧化，2016年研發推出「虛擬智慧站牌」，民眾使用手機或平板掃瞄站牌QR Code，即可查詢行經該站每條路線及公車預估到站時間。

    2024年再推出「智慧等車」服務，於虛擬智慧站牌顯示當站所有路線時，再按下「我要上車」按鈕，系統即可透過公車車機通知司機下一站有民眾要上車，該功能目前已於幹支線公車全面提供服務。

    「虛擬智慧站牌」持續升級進階，公共運輸處處長吳俁之表示，目前可進行公車預估到站時間查詢、智慧等車（已於幹支線公車全面上線）及設施異常通報等功能，民眾可多加利用。

    大台南公車虛擬智慧站牌功能升級，民眾掃描虛擬站牌QR Code，即可線上進行設施異常通報。 （南市民政局提供）

    大台南公車虛擬智慧站牌功能升級，民眾掃描虛擬站牌QR Code，即可線上進行設施異常通報。 （南市民政局提供）

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