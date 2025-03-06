澎管處力推澎湖四季遊 開辦石滬、燕鷗解說導覽研習

澎湖春季旅遊，以賞鷗為主。（澎管處提供）

2025/03/06 13:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處力推澎湖四季遊，規劃「澎湖四季旅遊春賞鷗及夏石滬觀星導覽研習」，透過專業培訓，讓在地民眾及業者深入認識澎湖珍貴的生態與文化資源，將環境保護意識融入生活，無論是在觀光產業服務或日常生活中，都能以實際行動守護這片土地。

澎湖石滬群被列為台灣世界遺產潛力點，吉貝島更有「石滬故鄉」美譽，擁有珍貴的傳統漁撈文化資產。此次課程特別邀請澎湖科技大學觀光系李明儒教授、離島出走創辦人楊馥慈講師、南瀛天文館高元彬講師，深入講解世界漁撈文化與澎湖石滬的歷史、石滬與地方創生、夜空星象探索等內容，4月12日上午9時30分至晚間8時。

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另外，澎湖群島位於東亞候鳥遷徙路線的中繼站，擁有眾多無人島，孕育出天然原始的鳥類棲地，特別是南海及東海區域的島嶼，更是燕鷗繁殖與過境的聖地。此次邀請澎湖縣野鳥學會前理事長林凱逸、澎湖縣野鳥學會理事鄭謙遜、文化大學觀光系盧堅富教授等專業講師，帶領學員深入了解澎湖常見燕鷗、繁殖與遷徙生態，並探討燕鷗保育與生態旅遊的發展潛力，4月27日上午8時20分-下午4時10分。

研習課程每場次報名費用為200元，採網路報名，報名網址： https://forms.gle/Zo2uXzFFWDNCSuAo8，聯絡窗口: 方小姐02-87939000 #9209、 楊小姐02-87939000 #9257

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澎湖夏季旅遊，以石滬為主。（澎管處提供）

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