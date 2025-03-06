重振「蝴蝶王國」名聲 埔里公所3/12送樹苗

埔里鎮長廖志城（左1）等人冒雨在南光國小種樹。（圖由埔里鎮公所提供）

2025/03/06 14:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里「育樹季」第7年舉辦，今天在南光國小由鎮長廖志城等人帶領一起在校園種下醉魚木、馬利筋、長穗木、馬鞭草等食草植物，另也會發放苗木給各學校栽植，植樹節當天則在公所門口贈送桂花等7種苗木給鎮民，每日2株，希望營造蝴蝶棲地，重現埔里「蝴蝶王國」美景。

早期埔里鎮蝴蝶種類多達230種，在全國400多種中，埔里的種類超過一半，贏得「蝴蝶王國」美譽，但因濫捕、棲地開發蝴蝶漸稀，地方展開蝴蝶復育，推廣栽植蜜源植物，埔里鎮公所也以「育樹季」來鼓勵學校、鎮民種樹，吸引蝴蝶返回棲息。

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「埔里育樹季」每年都會選1所學校示範種植蜜源、食草植物，今年第7年來到南光國小，樹苗由台一種苗公司贊助，南光國小還有其他學校將種下醉魚木、馬利筋、長穗木、馬鞭草等植物，與議員陳宜君等人種樹時，天空還飄著雨，廖志城說，老天幫忙近幾天降雨，土壤濕潤，增添小樹苗的生機。

愛種樹的民眾可在月12日植樹節上午10點，到公所領取苗木，公所與台一種苗、南投縣政府合作，準備山櫻花、茶花、斑葉春不老、含笑、桂花、七里香，以及台一種苗特別提供的三色堇，每人限領2株，送完為止。

埔里鎮公所送給學校種植的馬鞭草。（圖由埔里鎮公所提供）

馬利筋時埔里公所送給學校的食草、蜜源植物之一。（圖由埔里鎮公所提供）

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