明德水庫環湖步道第一期開工 鍾東錦盼客委會持續協助

苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程案，第一期水庫南岸2.8公里工程，今（6）日開工，總經費2.75億餘元，其中客委會補助2.26億餘元，預計2026年底完工。（圖由縣府提供）

2025/03/06 14:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣明德水庫自行車暨環湖步道建置工程案，縣府規劃分四期開發，第一期水庫南岸2.8公里工程，今（6）日開工，總經費2.75億餘元，其中客委會補助2.26億餘元，預計2026年底完工。縣長鍾東錦感謝客委會前主委楊長鎮的大力支持，也盼客委會對後續工程能持續協助。

頭屋鄉明德水庫為縣級風景區，環境清幽，曾名列全台四大水庫，縣府推動觀光發展，透過整體規劃讓老景點展現新風貌，向中央提報明德水庫自行車暨環湖步道建置計畫，規劃分四期開發，總經費約7.3億元。

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第一期獲客委會補助2.26億餘元，加上縣府自籌4968萬餘元，工程今天上午舉行開工動土典禮，縣長鍾東錦、客委會副主委范佐銘、立委邱鎮軍、縣議員鄭碧玉、孫素娥、徐筱菁、許櫻萍及頭屋鄉長徐鑫榮、苗栗市長余文忠等人焚香祝禱工程順利後持鏟動土。

縣府水利處長楊明鐃簡報說明，第一期優先辦理水庫南岸二號吊橋至黃屋伙房總長約2.8公里的步道建置，沿途設置林間伯公、星空極北、明德之心、砂坪踏浪、荻蘆之道、黃屋伙房等6座在地特色的景觀平台，完工後可從明德村一路向東，越過日新島，一路騎乘至黃屋伙房及海棠島。縣府將持續向中央爭取補助，逐步完成環湖的目標。

鍾東錦致詞感謝客委會前主委楊長鎮對此案的大力支持，也盼客委會對後續工程能持續協助。另，明德水庫永春宮吊橋因橋梁安全疑慮於日前封閉，縣府也提報計畫向客委會爭取5700多萬元經費改善，也盼客委會能儘速協助。

范佐銘表示，明德水庫是優質的遊憩所在，這次客委會也有機會能與縣府合作，帶動地方觀光發展，他期待第一期工程如期完工之後，後續再與縣府設法共同努力；永春宮吊橋部分，目前由客委會審查中，他也期待審查結果，後續整體推動。

縣長鍾東錦、客委會副主委范佐銘、立委邱鎮軍等人焚香祝禱工程順利。（記者彭健禮攝）

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