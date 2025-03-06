浪捲頭城大坑沙灘民憂溢堤 一河署拋石養灘8月完工

宜蘭頭城大坑觀景台一帶，長年受烏石港突堤效應影響，導致海堤沙灘持續流失。（記者王峻祺攝）

2025/03/06 13:31

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城大坑觀景台一帶，長年受烏石港突堤效應影響，導致海堤沙灘持續流失，前年更遭颱風長浪削成3公尺高斷層沙牆，居民憂心沙灘若再退縮恐會溢堤；經濟部水利署第一河川分署去年補沙監測，今年再投入拋石工程，營造緩坡鋪面，盼能達到海浪消能及養灘目的，預計8月完工。

大坑觀景台下方沙灘嚴重往內退縮，露出底下消波塊，原本平緩的坡度，也出現高低不平斷層，海堤不斷被海浪拍打下，更出現輕微凹陷狀況，地貌變遷造成居民恐慌，擔心危及生命財產安全。

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頭城鎮民吳小姐說，長浪不斷將沙子大面積帶走，尤其遇到颱風更嚴重，擔心沙灘若持續流失，會淘空房子地基及土地，去年一河署有抽取烏石港沙子過來填補，今年進行拋石工程防止海岸線再受侵蝕，附近居民樂見其成。

鎮民代表會副主席游錫財也說，颱風接近時，海浪逼近岸邊，看見長浪打進來，地方膽顫心驚，深怕會溢堤，屆時不僅大坑里受害，舊頭城市區也可能會淹水，期望拋石工程能避免海堤直接受到海浪衝擊，發揮保護作用。

一河署今年為解決海浪直接拍打海堤，導致浪花飛濺問題，投入大坑海堤構造物維修改善工程，針對海堤面進行拋石緩坡化作業，近期已展開施工，預計8月完工，施工期間自行車道仍可通行使用。

一河署表示，受到烏石港突堤效應，導致大坑海堤沙灘持續流失，這次採用自然生態工法，取自蘭陽溪疏濬剩下的大塊石，透過鋪排及拋填方式，營造當地海岸緩坡以達消能目的，分散潮浪力量，施工長度約440公尺。至於沙灘被淘空及退縮問題，宜蘭縣政府已啟動海岸調查，盼能提出相應對策。

施工期間一河署也進行生態檢核，工程範圍為中華沙蟹、皺紋陸寄居蟹偏好生存環境，會避免非必要擾動，海邊草地則有紅脈蜻蜓、蛙類與蛇類棲息，以及地棲型鳥類築巢，施工便道將盡量靠近陸地側，減少草地遭切割面積，降低野狗進入侵擾。

第一河川分署投入大坑海堤構造物維修改善工程，拋石營造緩坡鋪面，盼能達到海浪消能及養灘目的，預計8月完工。（記者王峻祺攝）

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