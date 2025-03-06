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    彰化南郭路立體停車場斥資5.4億 最快明年9月啟用

    彰化市南郭路立體停車場今天動土，貴賓雲集。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場今天動土，貴賓雲集。（記者張聰秋攝）

    2025/03/06 13:19

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市南郭路立體停車場動土了！這座位於縣府大樓旁的停車場，不僅將成為縣長王惠美任內第6座停車場建設，完工後停車格數還將擴增3至4倍，並規劃商業空間，提升土地使用效益，緩解停車難題。工期預計1.5年，最快明年9月啟用。

    南郭路周邊停車需求高，鄰近縣府、永樂商圈及彰基醫院，洽公與商業活動頻繁，現有68席汽車與200多席機車停車位根本不夠用。縣府向交通部爭取補助並自籌再追加經費，讓總經費高達5億3957萬元，將由目前平面改建成地上4層、地下1層的立體停車場，1樓部分空間做商業用途，讓停車不只是停車，而是城市經濟的一環。

    這座立體停車場將提供280席汽車位、610席機車位，採用模組化設計與樑柱結構系統，並導入立面擴張網與垂直綠帶，提高採光與通風效果，搭配曲線天際造型，未來將成為南郭路的新地標。

    縣府近年來大力推動停車場建設，除了今天動土的南郭路立體停車場，以及上個月動工的南郭國小地下停車場，已啟用的包括扇形車庫、延平公園地下停車場、員林三和停車場及福興B8平面停車場（目前配合縣府興建鹿港區綜合行政大樓工程而暫時關閉）累計投入18億1424萬元，新增1259席汽車位及1517席機車位，停車難題逐步紓解。

    「來縣府洽公或吃飯，要排隊等車位，未來停車難題應該可以改善了！」許多民眾說，期待停車場早日完工，但也擔心萬一工期延宕，屆時停車問題恐怕更雪上加霜。

    對此，王惠美致詞時特別提及，她說，為降低施工期間對周邊居民的影響，這次工程特別採用預鑄混凝土車道鋪面技術，加快施工速度，同時減少噪音干擾。此外，為確保施工期間停車需求不受影響，已在周邊規劃臨時停車空間，並設立指引牌，請大家多加利用。

    彰化市南郭路立體停車場工程今動土，這也是彰化縣長王惠美任內第6座停車場。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場工程今動土，這也是彰化縣長王惠美任內第6座停車場。（記者張聰秋攝）

    動土典禮，綠藍縣議員到場見證。（記者張聰秋攝）

    動土典禮，綠藍縣議員到場見證。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，最快明年完工，立委黃秀芳（左）和謝衣鳯同台致詞。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場工程今天動土，最快明年完工，立委黃秀芳（左）和謝衣鳯同台致詞。（記者張聰秋攝）

    彰化市南郭路立體停車場將來完工啟用後，將成為南郭路新地標。（記者張聰秋翻攝）

    彰化市南郭路立體停車場將來完工啟用後，將成為南郭路新地標。（記者張聰秋翻攝）

    彰化市南郭路立體停車場設計概念示意圖。（記者張聰秋翻攝）

    彰化市南郭路立體停車場設計概念示意圖。（記者張聰秋翻攝）

    位在縣府辦公大樓旁南郭路立體停車場，與縣長官邸相鄰，工程最快明年完工啟用。（記者張聰秋翻攝）

    位在縣府辦公大樓旁南郭路立體停車場，與縣長官邸相鄰，工程最快明年完工啟用。（記者張聰秋翻攝）

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