英語有「台味」 陽明交大抓出注音與PTK發音送氣是關鍵

陽明交通大學外國語文學系教授盧郁安及其團隊研究發現，台灣人學習英語若用注音跟視覺拼單字習慣，將把不送氣音的P、T、K念成送氣，導致發音出現台腔的「台式英文」。（圖由陽明交大提供）

2025/03/06 13:08

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣人學習英語，有人反覆練習發音，仍有「台味」無法學會外國腔調，陽明交通大學教授盧郁安及其團隊研究發現，主因竟是國人從小學的注音，影響ㄆ、ㄊ、ㄎ等發音送氣，連帶從拼字學習P、T、K時也當成送氣音，但不同語境下P、T、K會不送氣，淪為台式英文。

盧郁安研究團隊指出，中文使用者在學習英語時，往往依賴拼寫來記住單字，然而英語拼寫與實際發音並不是完全一對一對應，這導致學習者的發音與英語母語者有所不同。

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研究團隊舉例，如發音帶有一股明顯氣流稱為送氣音，反之則是不送氣音，把手放在嘴前發出注音符號的ㄆ，手上可感受一股氣流，而發ㄅ時則無明顯氣流。注音ㄆ、ㄊ、ㄎ為送氣音，ㄅ、ㄉ、ㄍ則是不送氣音。但若將注音對應英文直譯中文的拼音系統，將自然會把P、T、K當成送氣音；B、D、G當成不送氣音。

團隊指出，但在英語世界裡，P、T、K字母在不同情境的發音會有所變化，如空間SPACE單字應該唸成「斯貝斯」，P為不送氣音，因P、T、K接在S之後通常不會送氣，此外，當P、T、K出現在輕讀、不強調的音節時，也不會被發成送氣音，如快樂HAPPY的發音應該是「黑彼」（ㄏㄟ ㄅㄧˇ），這時的P也不會送氣。但中文使用者看到字母P、T、K時，通常會直覺發出送氣音。

團隊研究發現，當中文母語受測者只聽到英語發音，能更正確的模仿送氣及不送氣音的差異，但若受測的同時也看到英語拼音，就常受到拼音的抑制，而「聽不到」語音上的差異。

團隊認為，如果我們學習英語不是仰賴聽覺，而是視覺上仰賴單字拼寫的記憶方式，這些中英發音習慣的差異，很容易就會導致發音出現台腔的「台式英文」。

「這並不是發錯音，而是因為學習者受到母語影響，無意識地使用自己熟悉的發音規則。」盧郁安表示，發音差異來自於語言系統的內在規律與結構，在語言學的實證中，可透過提升第二語言使用者對發音變化的覺察力，幫助掌握不同語言系統的學習。

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