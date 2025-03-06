周春米赴日本九州拓展屏東農產通路 並赴東京食品展拼訂單

屏東業者組成「屏東隊」將參加東京食品展。（屏東縣政府提供）

2025/03/06 12:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行銷屏東優質物產，屏東縣長周春米今（6）日至12日率團赴日本，不但將參加東京食品展，與屏東業者共同拼訂單，也化身屏東農產大使至九州地區行銷蜜棗、鳳梨，還要登上西鐵觀光列車推薦龍虎斑特色料理。

屏東縣政府指出，東京食品展是全球前三大專業食品展，也是展現屏東好物的重要國際平台，周春米上任以來，連續2年的東京食品展都不缺席，做產業界的後盾。屏東業者組成的「屏東隊」也創下不錯佳績，像生產鴨蛋加工製品的浤良食品公司，去年參展後，獲得日本神戶物產集團560箱皮蛋訂單，2個月後即封櫃出貨8萬顆皮蛋外銷日本，繳出亮眼成績單。

請繼續往下閱讀...

今年東京國際食品展，周春米將率領15家「屏東隊」業者前往參展，加上在台灣館的11家屏東業者，今年總共有26家屏東業者參與東京食品展，是東京食品展台灣館中參展規模最大、參展家數最多的縣市。

除了東京食品展，周春米還要到九州福岡地區辦理農產品展售會，屏東的蜜棗、鳳梨將進軍福岡頂級的水果專賣店，鳳梨也會在東京Belx超市10家分店展售一個月，讓屏東生產的幸福果品甜蜜日本消費者的味蕾。

另外，屏東養殖的龍虎斑歷經台日8年經貿會議多次諮商與努力，終於成功外銷日本，首批2.8公噸龍虎斑已於2月初出口，由西日本鐵道株式會社集團採購，將登上知名的西鐵午餐列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」，及西鐵集團旗下28間超市、4間飯店的便當或魚片，周春米將推薦美味的龍虎斑特色料理，歡迎更多日本朋友享受來自屏東的美味。

屏東的鳳梨將進軍福岡頂級的水果專賣店。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法