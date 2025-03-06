基隆海砂屋富貴市場4月終於要拆！ 從4樓開始拆不會大規模拆除

基隆富貴市場為海砂屋，封閉4年終於要拆除。（記者盧賢秀攝）

2025/03/06 13:01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆富貴市場經鑑定為海砂屋，且多處水泥塊掉落、有公共安全之虞，「封樓」4年了，市府終於要在4月進場拆除，市議員指出，富貴市場貼近民宅，市場和民宅都有些傾斜，擔心基泰大直等事件重演，要求市府做好安全措施。市府產業發展處表示，會小心從4樓開始往下拆除，不會大規模開拆，也願意與周邊有意願住戶一起辦理都更重建。

富貴市場1樓為零售市場攤位，3樓是住家，2、4樓為公共使用，4樓里民活動中心天花板水泥塊、剝落鋼筋裸露，經鑑定為海砂屋，近年外牆又陸續發生水泥塊掉落事件，2021年3月封閉市場。

請繼續往下閱讀...

市府產業發展處進行耐震詳細評估報告，結果氯離子過高，耐震力不足，且有多處水泥塊掉落，危及公共安全，專業技術單位建議拆除。

市府今年編列拆除預算1153萬元，日前召開初步說明會，和居民說明預定在4月進場拆除富貴市場地上物，工程約3個月。

市議員張顥瀚表示，經過長時間的協調與爭取，富貴市場終於要拆除了，但富貴市場鄰近民房，因此要求市府務必做好防護工作，避免造成鄰損。另外針對未來空間再利用，希望市府內部能釐清管理權責，與地方鄰里共商利用方式，避免市中心黃金地區被低度利用。

議員呂美玲表示，拆除過程若造成房屋受損，建提出相關鑑定與及賠償的處理機制。施工期間的噪音控制及粉塵影響應減到最低，避免影響居民生活及健康，施工單位應做好防範措施。

呂美玲說，目前拆除後的場地管理與後續規劃仍未定案，但富貴市場地理位置鄰近基隆港，希望相關單位能夠有效利用空間，積極規劃適合的公共用途，例如綠美化與居民臨時停車等。

市府簡任秘書黃毅維表示，日前召開初步說明會，會再和附近住戶溝通拆除的細節，會謹慎執行拆除，全程監錄過程，做好防範及安全措施，避免造成損鄰。

黃毅維表示，市場拆除後，現階段闢為空地作公共空間使用，未來用途市府會整體考量，也會再和居民溝通，也可能和周邊老舊建物危老都更。

富貴市場已加設鷹架即將拆除，緊鄰民宅議員要求做好防護措施，避免損鄰。（記者盧賢秀攝）

富貴市場已加設鷹架即將拆除，緊鄰民宅議員要求做好防護措施，避免損鄰。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法