本土語教學4大困境 學子提教育政策白皮書8大訴求

面對本土語教學困境，9個學生團體與協會共同發布《2025語言文化教育政策白皮書》，提出8大訴求要求改善。（EdYouth提供）

2025/03/06 12:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕本土語言上路以來，教育現場仍面臨4大困境，包含資源不足、師資斷層、課程規劃困難、學生學習意願低落等，9個學生團體與協會今（6日）共同發布《2025語言文化教育政策白皮書》，提出8大訴求要求改善。

EdYouth台灣一滴優教育協會主辦，台語巢計畫、原住民族青年陣線、台灣移民青年倡議陣線、台灣青年民主協會、馬卡道青年小組、台大客家社、台大學生會本土語言小組、台灣學生聯合會等學生團體今日共同發起《2025語言文化教育政策白皮書》。

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EdYouth認為，台灣長期華語為主，本土語在家庭、學校與社區面臨衰退危機，學生學習與應用的意願不高，終使語言傳承萎縮，108課綱雖將本土語納入，但教學落差，難以因材施教，再者偏鄉與小校師資嚴重不足，還有行政壓力與排課困難，高教也需全面檢討本土語學習機制，各地政府也未針對多元語言建立支持系統，本土語難以成為真正的「生活用語」。

白皮書訴求包含：立院應儘速通過「國家語言發展中心設置條例」，教育部應建立以學生生活需求為基礎的本土語教學體系、原民會應推動平埔族語保存及文化傳承復振、文化部應將金門話獨立並挹注發展、教育部應對新住民二代母語建立學分抵免、大專校院應保障本土語高教地位並提供課程、行政院應建立家庭、文化及社區的本土語生態體系、各部會應保障學生參與語言政策制定及使用權利。

這次白皮書中，EdYouth特別指出，平埔族群語言未被納入原住民族語言保障範疇，導致弱勢群族的文化記憶正迅速流失；金門話在政策上被歸類為台灣台語的分支，實則忽視了其獨特發展脈絡；新移民子女面對母語傳承更遭遇重重阻礙，學校往往以「開課意願不足」、「師資招募困難」為由而未真正落實選課自由。

EdYouth強調，語言問題就是文化議題，就是族群議題。各種語言別在台灣所遭遇的困境，背後所反映的絕不只是語言傳承復振的問題。期盼政府參考白皮書建議，從教育、政策與資源分配等多面向著手，打造「在多元中團結」的台灣社會。

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