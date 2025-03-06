大葉高島屋停車場變商場 北市府：新方案確認合法性才核准

大葉高島屋原本五樓是停車場，如今已變成商場，營業面積大幅增加。（資料照）

2025/03/06 12:55

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林區大葉高島屋百貨公司將位於五樓的停車場，變更為商場使用，在前市長郝龍斌任內認為有疑慮退件，前市長柯文哲時期再提申請仍被駁，時任副市長彭振聲召開兩次會議協助解套，但相關承諾未落實，台北市長蔣萬安上任後，2023年1月17日核准變更使用，被質疑是京華城案翻版。台北市政府今（6）日表示，通過的變更方案不是以往的方案，而是改以共用設施的面積計算，經確認合法性、再依程序完成使用執照變更，與「京華城」一案完全不同。

台北市停車管理工程處指出，大葉高島屋是早期獎勵投資案允許於私人停車場用地興建商場，但因用地為停車場用地，須符合多目標使用總樓地板面積3分之1是商場，3分之2停車場規範使用，多目標方案僅規定商場總樓地板面積不得超過3分之1，至於如何分配，法無明文，由市府認定。

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建築管理工程處表示，大葉高島屋於2022年4月29日提出以公設區分方式計算樓地板面積，重新申請使照，歷經與停管處幾度確認，於2022年9月正式啟動變更程序，並經停管處2023年1月12日會簽回覆，通過初步書面審查，符合商場總樓地板未超過3分之1的規定，因此同意進行使用執照變更申請，並在同年1月17完成准許變更。

對外界質疑以往未過、這次通過變更，停管處說明，通過的不是以往方案。近年高島屋曾以不同方案向市府申請修訂計算面積，其中幾個方案曾被市府認定須經都審會、或需內政部申請函釋；後來高島屋棄案，改以共用設施的面積計算，經確認合法性、再依程序完成使用執照變更。

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