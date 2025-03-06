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    新北防災輔導團結合資源 建置VR地震防災模擬APP

    屈尺國小校長林錫恩（右）與學童聽取VR地震防災模擬APP的說明。（記者翁聿煌攝）

    屈尺國小校長林錫恩（右）與學童聽取VR地震防災模擬APP的說明。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/06 12:47

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局防災輔導團為強化學生的防災意識與應變能力，今年攜手玄奘大學視覺傳達系開發VR地震防災模擬APP，屈尺國小校長林錫恩表示，盼透過最新資訊科技，讓師生得以在安全環境中學習，提升全校防災意識與應變能力。

    玄奘大學校長簡紹琦是新北市防災輔導團諮詢委員，他指出，玄奘大學視覺傳達設計學系在虛擬實境（VR）應用設計上具備數位內容開發與創新應用實力；視傳系曾獲最佳VR遊戲設計銅獎，這次開發的VR地震模擬防災APP，腳本由新北市防災教育輔導團召集人、北大國小校長劉文章編寫，透過高度擬真的虛擬環境，模擬地震來襲時的即時情境，引導學生在震動發生時，盡可能依照防災標準作業程序進行避難。

    林錫恩表示，屈尺國小此次參與的學童皆踴躍投入，透過VR互動式學習，使防災演練更具真實感與臨場感，有效提升了他們對防震知識的理解與應用能力，學童可以在VR環境中，透過避難動線指引，迅速找到安全避難點，並正確執行「趴下、掩護、穩住」的地震防護三字訣，加深應變記憶。

    簡紹琦表示，這次合作成果顯示科技輔助防災教育的可行性與實用性，未來將持續推廣類似數位防災學習模式，合作也展現學術機構在社會服務與防災教育上的貢獻，未來將持續發揮數位設計與科技應用優勢，結合產學合作與社會服務，研發更多有助於教育與社會發展的創新應用，讓科技成為提升公共安全的重要助力。

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