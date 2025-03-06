苗栗農改場為草莓萎凋病找解方 果園淨利大幅翻漲

苗栗農改場輔導果園採用防治萎凋病方法，草莓都頭好壯壯。（記者楊媛婷攝）

2025/03/06 12:41

〔記者楊媛婷／台北報導〕苗栗大湖是我國草莓最大生產區，近年受到萎凋病影響，種苗都要大量補苗，一度補苗率飆升到70%以上，部分草莓園產量大受影響，農業部苗栗農業改良場採用土壤消毒法輔導的草莓園，補苗率下降到3%，降低生產成本、產量穩定且生長態勢良好。

冬天的紅寶石就是酸甜可口的草莓，台灣生產的草莓香味濃厚、甜酸比適中，深受國人青睞，但近年受病害影響，產量受到嚴重影響，苗栗農改場與苗栗縣儲備植醫組成服務團隊，輔導11家農戶，從2024年春季育苗、夏季土壤消毒到秋冬本田期，過去受萎凋病影響導致一顆草莓都沒收成、連成本都無法回收的果園，這期的草莓種苗補植率從70%下降到3%，草莓產量頗豐，苗栗農改場生物防治研究中心主任鐘珮哲表示，農民不僅回收成本，淨利更大幅成長。

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苗栗農改場指出，萎凋病病原菌可在土壤中存活多年，若未清除病殘株或未確實土壤消毒，不論之後再重新補植或隔年度種植，都仍有極高機率持續發生萎凋病；該場針對不同田間條件輔導農民擇一操作「太陽能－氰氮化鈣法」或「厭氧消毒法」，有效阻止病害，另歷年輔導「有害生物整合管理（IPM）」栽培的農戶也多數不受影響，除持續輔導農民土壤消毒、種植健康種苗、適量施肥、定期監測病蟲害、正確防治及確實清園，都能將病蟲害防範於未然。

鐘珮哲進一步指出，今年受連續低溫等影響，草莓盛產期比往年延後2週以上，3月開始才步入盛產期，目前草莓量多、品質優，價格也比春節前親民，喜歡草莓的民眾可多選購或直接到果園採果購買，享受親自採草莓的樂趣。

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