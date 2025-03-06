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    國父逝世百週年 中華郵政3/12發售紀念郵票

    中華郵政預計在3月12日發行「國父逝世百週年紀念郵票小全張」。（圖由中華郵政提供）

    中華郵政預計在3月12日發行「國父逝世百週年紀念郵票小全張」。（圖由中華郵政提供）

    2025/03/06 12:18

    〔記者林志怡／台北報導〕2025年適逢國父逝世百週年，中華郵政以國父孫中山及國父紀念館為設計主軸，運用鮮豔色彩線條描繪豐碩的果實、荷花、台灣藍鵲及台灣黑熊，展現「欣欣向榮」意涵，預計在3月12日發行「國父逝世百週年紀念郵票小全張」1張，內含郵票2枚，面值分別為12元及35元。

    中華郵政指出，本套紀念郵票中，面值12元的圖樣是國父紀念館，座落於台北市信義區，以紀念國父及發揚其思想學說為設立宗旨，由王大閎建築師設計，外觀為1座仿唐飛簷式現代性建築，擁有國際知名演藝廳堂，時常舉辦學術及藝術文化活動，為國內具備最多功能的藝文展演場館。

    面值35元的圖樣則是國父孫中山，原名孫文，字載之，又號逸仙，革命時期化名中山。早年入香港西醫書院，並開始鼓吹革命，歷經10次起義失敗，終於辛亥革命成功推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國，1925年3月12日逝世，1940年國民政府明令尊稱為中華民國「國父」。

    中華郵政表示，為配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於3月10日發售，歡迎至37個長期集郵訂戶作業局或至「i集郵」選購，亦可向各地郵局預約購買。

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