北市府徵才 再釋出265職缺

台北市政府徵才，再釋出265個職缺。（記者何玉華攝）

2025/03/06 11:28

〔記者何玉華／台北報導〕台北市就業服務處辦理北市府職缺甄選，再釋出265個職缺，月薪最高達72K，即日起至3月10日下午5時受理網路報名，預計3月29、30日舉辦甄試。除了有社會局、都市發展局及工務局等機關職缺，還有13個幼兒園的廚工職缺。

台北市政府勞動局長高寶華表示，本次就業甄選共有51個機關參加，提供265個職缺，包括分析師、規劃師、研究助理、職能治療師、社工員、檢查員等多樣化職缺項目，薪資40K以上的職缺多達140個；其中，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心聘用社工督導職缺，起薪高達51K，隨著每年考核晉升，有機會達到72K，工作內容為督導處理家庭暴力及性侵害事件的個案緊急保護（輪值夜間、非上班時間接線、備勤）、直接服務工作及督導管理工作等保護性業務等。

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另外，都市發展局、工務局及相關所屬機關提供109個職缺，薪資介於32K至63K間；都市更新處聘用正工程司，起薪高達57K，工作內容為辦理「整建住宅專案計畫」、「高氯離子混凝土建築物575專案計畫」、辦理專案計畫案件列管及績效評估等相關業務。

北市就服處指出，每月辦理的市府約聘僱人員就業甄選，還有各幼兒園廚工職缺，此次有職缺的包括士林區士林國小、大安區龍安國小、中山區中正國小、內湖區大湖國小、內湖國小、南湖國小、文山區興華國小、松山區西松國小、信義區福德國小、南港區南港國小、國語實驗國小、市立大學附設實驗國小及信義幼兒園，共13個幼兒園共15個職缺，月薪39K。

就服處提醒，透過就業甄選數位化系統，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名；報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。

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