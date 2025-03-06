國際婦女節將至 移民署新北市服務站推花語傳情活動

新北市服務站主任林財榮（中間）與社工王文琍（左一）向民眾介紹「花語傳情婦女節」活動。（記者吳昇儒翻攝）

2025/03/06 11:40

〔記者吳昇儒／新北報導〕3月8日為國際婦女節將至，為了讓新住民朋友，感受不一樣的婦女節，移民署新北市服務站精心籌辦「花語傳情婦女節」活動，透過有趣的花卉猜謎遊戲，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中認識各國婦女節的意涵，同時了解新北市政府提供的婦女福利與政策。

新北市服務站專員吳孟真表示，本次活動結合「花語」概念，介紹不同花卉所象徵的女性特質與祝福，例如在義大利和日本，男士會在婦女節當天送黃色含羞草（Mimosa），其正式名稱為「銀荊」，黃色含羞草生長速度兼形態優美，像是棉花糖一樣蓬鬆的黃色小花，其花語為「感謝」及「秘密的愛」，當地人在國際婦女節這天將花送給心愛或至親的女性表達感謝之意。

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此外，活動現場由社工王文琍等人為民眾講解新北市政府提供的婦女福利及政策，例如就業扶助、家庭支持服務與婦幼健康照顧等，幫助新住民及在地婦女更好地運用社會資源，打造友善幸福環境，也希望每位女性朋友都可以在這個專屬的日子裡可以好好犒賞自己、慰勞自己的辛勞。

新北市服務站專員吳孟真（左一）與社工王文琍（中間）介紹各國婦女節活動與新住民交流。（記者吳昇儒翻攝）

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