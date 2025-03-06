阿里山花季搶先看！主角櫻花綻放 其它花卉爭奇鬥艷

阿里山國家森林遊樂區受鎮宮前櫻花盛開。（圖由嘉義林業分署提供）

2025/03/06 10:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕為期1個月的阿里山花季即將於3月10日揭開序幕，目前阿里山國家森林遊樂區除了花季主角31種不同品系的櫻花輪流盛開，一葉蘭、玉山杜鵑、海芋、木蘭等花卉也相繼綻開，美不勝收的花況吸引不少遊客上山搶先看，這個週末假日（3月8、9日）阿里山公路上午6～11時將進行交通管制，大門轉運站周邊也會進行交通疏導措施，要上山的朋友務必特別注意。

嘉義林業分署副分暑長李定忠指出，阿里山國家森林遊樂區春天時百花盛開，賞花焦點不再侷限於各品系的櫻花，因而早就正名為「阿里山花季」，而不是早年的「阿里山櫻花季」了，目前除了多種櫻花綻放，常見的還有台灣一葉蘭、玉山杜鵑、雛菊、海芋、木蘭、垂絲海棠、茶花、貼梗海棠等，另慈雲寺的多花紫藤也已含苞待放。

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「阿里山達人」黃源明表示，阿里山花季的主角為染井吉野櫻，很多朋友上山就是為了一睹染井吉野櫻盛開的花況，不過第一代染井吉野櫻大都因感染簇葉病修剪或移除，特別是在沼平派出所的櫻花鐵道已經是回不去的歷史畫面；第二代染井吉野櫻分布在遊樂區內各大景點，雖然還不到樹大便是美的盛況，但是櫻花們非常爭氣也很努力，盛開的花況讓人目不暇給。

黃源明說，想拍櫻花火車的朋友們，可以更新阿里山的最新花況了，除了沼平派出所的櫻花鐵道，還有很多新的視野角度，花季長達1個月，可以拍攝櫻花火車的場景實在太多了。

另座落於遊樂區的祝山林道，從入園處連接沼平車站至觀日平台，是遊樂區重要的聯絡道路，因多年使用瀝青路面逐漸凹凸、破損，影響人車安全。基於安全考量，嘉義林業分署逐年編列預算整修，終在去年底完成林道主線路面改善、沿線排水系統改善及電線維修管路地下化等作業，使路面更為平整順暢，並沿途設置解說牌等友善設施，提升遊客使用感受。

阿里山國家森林遊樂區內的玉山杜鵑。（圖由嘉義林業分署提供）

阿里山國家森林遊樂區內的一葉蘭。（圖由嘉義林業分署提供）

祝山林道經打造成兼具交通用途與人行漫步功能的林道。（圖由嘉義林業分署提供）

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