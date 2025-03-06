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    接收康寧大學台南校區？台南大學：不會黑箱作業

    康寧大學台南校區已經停招，校地閒置多年。（記者洪瑞琴攝）

    康寧大學台南校區已經停招，校地閒置多年。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/06 10:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於安南區的康寧大學台南校區已經停招，外傳國立台南大學將把部分院系、推廣教育中心移到該處，日後逐步完成遷校計劃。對此，台南大學回應表示，攸關師生權益絕對不可能黑箱作業，仍持續在現有的府城與榮譽校區深耕發展，並無遷校計畫。

    台南大學表示，積極爭取外部資源，拓展辦學空間、提升教學品質，若有相關拓展合作計畫，也是會在雙方達成共識後對外說明，尤其如果牽動師生權益，更會公開說明廣納師生意見，以利審慎評估以及作妥善規劃，「實在很納悶這些傳聞，不知是從而來？」

    康寧大學台南校區已於2020年5月停招，土地屬於台糖，校地閒置多年，既有校舍館建相當完備，現成的硬體資源，「等於是人遷移過去就可以使用」。外傳台南大學有意願提計劃接手該校區，將部份院系、教育推廣、創新育成中心遷至此地，日後逐步完成遷校計劃，台南大學研提接手案，康寧大學董事會將於3月中旬討論。

    此傳聞在校園漫開來，師生有人支持、也有人反對。部份意見認為，系所要到哪個校區都是重要議案，且必須經過校務會議通過，保障師生權益。現在資訊發達，不可能校方自搞黑箱作業，「只是聽說，目前開過的校務會議根本沒有這項討論」。

    另有師長指出，康寧大學是私校、南大是國立學校，「如何無償撥用，光是這點就很難」。土地為台糖所有，如何轉租，教育部是否同意，以及建築物所有權等等都是問題，沒那麼簡單！

    也有在校生憂心說，安南區偏遠，如果院所遷移過去，勢必衝擊就學交通或住宿問題，「上課、吃飯、圖書館借書都很麻煩」，甚至增加生活費，「校方不能先跟康寧說好，再來說公布，強迫我們去」。

    另有支持派看法，該校地比南大府城校區大很多，而且又是文教用地，其實頗適合學校擴大腹地發展，「比原計劃的七股校區好多了」；也有人認為，在不影響目前在校師生權益的前提下，府城、榮譽校區持續運作之外，國際教學合作、教育推廣或是未來院系新生招收，可妥善規劃運用安南校區。

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