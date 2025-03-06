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    美極！恆春半島限時美景 火紅欖仁隧道艷勝山區櫻花

    恆春半島限時美景，火紅欖仁隧道艷勝山區櫻花。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島限時美景，火紅欖仁隧道艷勝山區櫻花。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/06 10:15

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕春天到來，台灣山區的櫻花綻開，位在台灣最南端的恆春半島，特有的大葉欖仁葉則在春天轉變成豔紅色；空拍攝影達人林洪樟推薦，恆春合界的欖仁樹，整齊一致的紅樹海隧道壯觀，美麗的春天風情畫，一點都不遜於櫻花景緻。

    春天到來，台灣中北部山區的櫻花綻開，位在台灣最南端的恆春半島，特有的大葉欖仁葉則在春天轉變成豔紅色，尤其屏鵝公路及墾丁西半島路旁的欖仁樹，整齊一致的紅海壯觀景致，搭配恆春的藍天白雲及綠草，一點都不遜於櫻花景緻，宛如一幅美麗的春天風情畫。

    「這風景不輸歐美國家，又不用上山賞櫻人擠人！」不少遊客這幾天在墾丁驚豔發現，兩側道路火紅的大葉欖仁，搭配上藍天白雲的好天氣，美麗照片就像國外場景。

    空拍攝影達人林洪樟說，最推薦恆春西半島半島四之一景觀道路，紅柴坑至白砂路段間，道路接近海岸線，來往的車輛稀少，海濤聲搭配蟲鳥鳴叫，騎著單車徜徉其中，實在不輸給國外的鄉間美景，相偕拍照或帶著愛侶緩緩散步，浪漫氛圍絲毫不輸給山區的櫻花。

    欖仁為落葉大喬木，在恆春及蘭嶼海岸廣泛，由於樹形優美四季分明，是栽培普遍的行道樹與庭園樹，每年2、3月開春之際，恆春半島總會有大片的火紅欖仁美景，與中北部粉紅的櫻花南北對映，呈現屬於熱帶地區的特有風情。

    恆春半島限時美景，火紅欖仁隧道艷勝山區櫻花。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島限時美景，火紅欖仁隧道艷勝山區櫻花。（記者蔡宗憲攝）

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