新北老屋拉皮再添1案 板橋萬坪公園旁50年公寓換新裝

新北市板橋區一處鄰近萬坪公園的50年公寓，向市府申請整建維護補助，實施老屋拉皮，建物外觀煥然一新。（記者賴筱桐攝）

2025/03/06 09:54

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區文化路一處屋齡約50年的連棟老屋，鄰近板橋火車站、萬坪公園，因外牆斑駁、管線凌亂，有磁磚掉落和漏水等潛在疑慮，住戶申請整建維護方案，實施立面修繕，近期完工後建物外觀煥然一新，改善居住安全及市容景觀。

市府都市更新處指出，「老屋延壽」是最近的熱門議題，新北市政府自2019年起大力推動建築物整建維護，提供立面修繕、耐震補強及增設電梯等經費補助誘因，並簡化程序、提高補助經費，希望住戶建立自主維護家園、強化建築物機能與改善市容的觀念，近期中央響應地方政策及民眾需求，提出「老屋延壽計畫」草案，新北市將配合推動。

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都更處表示，這處屋齡約50年的連棟老屋位於板橋區文化路及新板特區交界、萬坪公園正對面，原本外牆磁磚斑駁、管線凌亂及增設鐵窗，產生磁磚掉落、漏水等潛在疑慮，屋主陳先生積極整合住戶，向市府申請整建維護的立面修繕補助。

工程以簡約、現代的設計元素進行外牆拉皮，捨棄傳統磁磚重貼，改採質感塗料、統一冷氣格柵與造型金屬框，打造沉穩、俐落的風格，老屋整修門面後變得煥然一新，也解決磁磚掉落的安全疑慮，令住戶相當驚豔。

新北市政府都市更新處處長林炳勲說明，老屋不一定代表危險，透過專業鑑定能夠了解屋況，如果建築物沒有太大的結構安全疑慮，可以選擇整建維護，強化建物機能。

新北市府提供多元整建維護經費補助，包含立面修繕、耐震補強、弱層補強與5層樓以下公寓增設電梯，最高補助1500萬元，目前多元整建維護已核定370案，都更處也提供免費到府現勘諮詢、召開法令說明會，電洽：（02）29506206。

新北市板橋區文化路一處屋齡約50年的老屋，原本外牆磁磚斑駁、管線凌亂。圖為整修前樣貌。（圖由都更處提供）

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