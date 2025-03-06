雨下不停！ 專家曝天氣穩定時間點

週六到下週三天氣是相對穩定、溫暖的型態，降雨少、白天較溫暖偏熱，容易起霧。（資料照）

2025/03/06 10:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移，今日中部以北、花東地區較易降雨，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，一直到明天（7日）基本上都還是很容易下雨的，明晚到後天（8日）清晨也還有一次低溫發生的機會，嘉義以北到宜蘭空曠地區仍可能有接近10度的低溫，週六（8日）到下週三（12日）是天氣相對穩定、溫暖的型態，降雨少、白天較溫暖偏熱，容易起霧。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，受到新一波華南雲雨帶東移的影響，中北部、東北部地區午夜過後到今天清晨降雨又再度開始增多，尤其基隆北海岸一帶配合底層東北季風迎風面的抬升作用，累積雨量最多，自今天0時起到上午8時，新北市萬里已經有58.0毫米的累積雨量，金山也有57.5毫米、瑞芳49.0毫米，其他在苗栗以北地區普遍有20-40毫米不等的累積雨量，降雨的範圍也往南、往東涵蓋到中部、台南、宜蘭及花蓮等地，算是範圍還蠻寬廣的一波雨勢。

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粉專指出，預估今天上半天降雨比較明顯，台南以北到宜蘭、花蓮等地都會受到影響，斷斷續續有降雨的機會，中北部山區以及基隆北海岸、宜蘭南側局部區域受到地形的影響，累積雨量會比較多一些，不過不至於有短時強降雨發生的情況。如果雲雨帶東移速度較快的話，下半天開始降雨會有慢慢緩和的趨勢，今晚到明天上午可望又是一個雲雨帶之間水氣較少的空檔，各地雲量仍多，不過降雨的情況會明顯減少。

等到明天下午到晚間預期還會有下一波雲雨帶東移通過，屆時中北部、東北部、東部的降雨將再度增加，想要出門可以趁降雨較少的空檔外出，但是提醒大家一直到明天基本上都還是很容易下雨的，外出最好都能帶著雨具。

粉專續指，溫度的部分在今明兩天（6-7日）也會有較為明顯的下降，東北季風帶來的冷空氣更為增強，將會達到大陸冷氣團等級，預估今天白天北部、東北部高溫只有15-17度，中部及花蓮地區高溫也只有17-20度，南部及台東地區高溫仍可來到21-24度，南北之間的溫差較為明顯。

今晚到明天清晨將是冷空氣最強的時候，嘉義以北到宜蘭空曠地區有機會出現10度或以下的低溫。明天白天冷空氣稍微減弱，但是溫度仍然偏冷，各地白天高溫跟今天類似，明晚到後天（8日）清晨也還有一次低溫發生的機會，嘉義以北到宜蘭空曠地區仍可能有接近10度的低溫。

粉專補充，週末期間（8-9日）天氣將逐漸好轉，溫度也會逐日回升，整體來看，週末期間的天氣會逐漸趨於穩定，週日又比週六更好一些，計畫出遊的朋友不妨多加參考；溫度方面，週六（8日）白天起溫度回升，不過週六回升的幅度還不大，北部、東北部白天高溫回升到18-20度，中部及花蓮高溫回升到21-24度，南部及台東高溫可達25-28度。週日（9日）溫度的回升幅度就會明顯許多，北部、東北部白天高溫將回升到21-24度，中南部及花東地區高溫普遍可達24-28度，南部有機會來到29-30度，隨著陽光開始出現，有些地方又會感覺變熱起來了，但是夜晚清晨還是有些涼意，日夜溫差變得比較大，早出晚歸的朋友要留意身體健康的情況，適時增減衣物。

粉專提醒，下週的天氣目前來看到下週三（12日）都算是相對穩定、溫暖的型態，降雨少、白天較溫暖偏熱，容易起霧。下週四到下週六（13-15日）可能又會有華南雲雨帶以及鋒面系統影響台灣，各地降雨增多，下週日（16日）預期又將有冷空氣南下，溫度有再度轉冷的機會。春季的天氣變化很大，預報可掌握度較低，提醒大家要隨時多留意最新的天氣預報資訊。

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