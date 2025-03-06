轟！台北101被雷擊瞬間「紫光夜空」 震撼畫面登上外媒
台北101大樓被雷擊的瞬間畫面登上外媒。（圖擷取自ABC News X影片）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕近日鋒面通過及東北季風增強影響，天氣相當不穩定，台北3日深夜大雷雨，台北101大樓被雷擊的瞬間畫面也被捕捉，並登上外媒。
《美國廣播公司》（ABC News）4日在X上以「閃電擊中台灣摩天大樓」為題，PO出台北101大樓在黑夜中被閃電擊中的畫面，原本霓虹閃爍的夜景，突然四周亮起紫光，還有一道閃電擊中台北101大樓的避雷針，場面震撼。
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ABC News也發文介紹「一道閃電擊中了台北101大樓的尖頂，這棟大樓是台灣最高的建築，高1600多英尺。」
A bolt of lightning strikes the spire of Taipei 101, the tallest building in Taiwan, which stands over 1,600 feet tall. pic.twitter.com/QLIk7xu93h— ABC News （@ABC） March 4, 2025
一道閃電擊中台北101大樓的尖頂。（圖擷取自ABC News X影片）