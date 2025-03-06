03/06 各報重點新聞一覽

美國聯邦參議員蘇利文四日對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊此舉為「玩危險遊戲」（dangerous game）。（路透檔案照）

2025/03/06 06:39

自由時報

自由日日Shoot》點名國民黨削減國防預算 美軍委會議員批「玩危險遊戲」

美國聯邦參議員蘇利文四日對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊此舉為「玩危險遊戲」（dangerous game），並點名國民黨。美國總統川普提名的國防部政策次長柯伯吉回應，此事已成為民主、共和兩黨私下經常討論的議題，他也對台灣立法院刪減軍費「深感不安」。

請繼續往下閱讀...

詳見自由日日Shoot》點名國民黨削減國防預算 美軍委會議員批「玩危險遊戲」。

京華城翻版？》大葉高島屋停車場變商場 郝龍斌擋下 柯文哲解套 蔣萬安核可

位於台北市士林區的大葉高島屋百貨公司，原僅B1至四樓，以及十二樓是商場，三年前申請變更使用執照，原本五樓停車場大變身成為商場，如今是知名餐廳匯聚的賺錢樓層。但據了解，全案根本是京華城案翻版，大葉高島屋於前市長郝龍斌時期，兩度申請變更使用皆被擋下，前市長柯文哲時期卻幫忙解套，本屆市長蔣萬安上任後核可變更，過程遭質疑根本不符法規及程序。

詳見京華城翻版？》大葉高島屋停車場變商場 郝龍斌擋下 柯文哲解套 蔣萬安核可。

鄉代主席收回扣也「參一腳」 國民黨南投信義鄉長全志堅 涉貪羈押禁見

台中地檢署偵辦南投縣信義鄉無黨籍鄉民代表會主席李國源，涉嫌向廠商索回扣，甚至利用職權「容任投標廠商於採購案中合意圍標」，向法院聲請羈押獲准，此案向上發展，中檢順藤摸瓜，查到現任國民黨籍信義鄉長全志堅也「參一腳」，兩人共謀拿回扣與圖利特定廠商，前天傳喚後當庭逮捕，昨天向台中地院聲請羈押禁見獲准；南投縣政府表示，將依地方制度法規定，予以停職，並派代理鄉長。

詳見鄉代主席收回扣也「參一腳」 國民黨南投信義鄉長全志堅 涉貪羈押禁見。

聯合報

川普國會演說重申將回敬高關稅 點名歐盟、中國、南韓、印度等

美國總統川普四日在國會聯席會議發表演說，細數上任四十三天的政績，特別提到台積電宣布在美國擴大投資。川普說，台積電將在美國生產最強大的晶片，而美國不必給台積電任何資金補助。

詳見川普國會演說重申將回敬高關稅 點名歐盟、中國、南韓、印度等。

陸兩會訊號：可承受中美貿易戰

美國總統川普上任後一個半月，大陸年度兩會開啟議程，大陸國務院總理李強昨天發表政府工作報告，將今年大陸經濟成長目標訂百分之五左右，赤字率訂百分之四左右，後者創歷史新高。分析指出，北京正向華府發出訊號，表明可以接受新一輪中美貿易戰的考驗。

詳見陸兩會訊號：可承受中美貿易戰。

中國時報

川普：台積將在美打造最強晶片

美國總統川普4日晚間在華府的美國國會聯席會議，發表上任後首場演說，川普批評前任拜登政府的《晶片法案》糟透了，強調台積電將對美國再投資1000億美元，在美國打造地表上最強的晶片，「而且我們沒給台積電錢。」

詳見川普：台積將在美打造最強晶片。

軍費增至GDP10％ 專家：2.6兆不可能

美國國防部次長（Under Secretary）提名人柯伯吉（Elbridge Colby）4日出席參議院人事聽證會，強調失去台灣將是美國的巨大災難。他警告，兩岸軍事平衡已急遽惡化，並主張台灣應將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的10％，日本則應提升至3％。

詳見軍費增至GDP10％ 專家：2.6兆不可能。

大葉高島屋原本五樓是停車場，如今已變成商場，營業面積大幅增加。（記者楊心慧攝）

現任國民黨籍信義鄉長全志堅涉貪污治罪條例等刑案，台中地院裁定羈押禁見。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法