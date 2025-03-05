老翁吃芝麻球噎死 兒控餐廳「不用負責？」網全看傻

一名老翁用餐時不幸被芝麻球噎死，兒指控「餐廳沒警語」。（擷取自爆料公社）

2025/03/05 23:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）有網友指控，在新竹某間知名自助餐用餐時，他的父親因為吃芝麻球被噎到窒息而死，痛批「餐廳業者讓父親死不瞑目，這是公共責任，意外險是保好看的嗎？餐廳本身完全沒有專業急救人員」。貼文曝光後，網友紛紛不挺，「根本不關店家的事情」。

網友在臉書爆料公社指出，一家人在餐廳用餐時，父親卻被芝麻球跟馬蹄條噎到缺氧，身旁親友也立實施CPR，不過父親緊急在送醫中途就已停止心跳，醫生也表示，就算救活後會變成植物人，於是家屬也決定拔管。

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原PO說，餐廳業者在父親過世的那幾天有電話慰問，依約走保險流程，而告別式當天也有過來致意，沒想到一個月後，被保險公司告知餐廳並無任何責任歸屬，讓原PO不禁痛批，「不能接受這個結果，一條人命在你們餐廳吃飯，餐檯上完全沒有警示標語，難道老人跟幼童吃這類軟糯的食物，不用放個警示標語嗎？餐廳本身也完全沒有專業急救人員！」

貼文曝光後，眾多網友卻紛紛打臉原PO，「等一等，誰被噎到會做CPR」、「家屬怎麼沒有學哈姆立克法？」、「是個人問題啊，店家當然可以繼續營業，知道吃東西有危險，你還敢讓長輩吃？你還刻意帶長輩去外面吃飯，這不是謀殺長輩嗎？」、「餐廳要有急救人員？要不要冷靜再發文」、「原PO當下還有心情錄影？你應該是想辦法一起急救吧」、「噎到跟餐廳有什麼關係？真是貪婪」。

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