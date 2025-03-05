婦援會支持事後避孕藥改指示藥 維護女性身體及生育自主權

衛福部長邱泰源今（5日）透露，將討論緊急事後避孕藥從現行醫師處方，改為指示藥，可直接在藥局購買。對此，婦女救援基金會支持。示意圖。（歐新社）

2025/03/05 21:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕衛福部長邱泰源今（5日）透露，將討論緊急事後避孕藥從現行醫師處方，改為指示藥，可直接在藥局購買。對此，婦女救援基金會支持，此改變可讓被強迫接受性行為，未準備或無意願懷孕的女性可緊急避孕，維護女性身體自主權與生育自主。

婦援會表示，緊急事後避孕藥是一種口服的賀爾蒙用藥，透過阻止或延遲排卵來防止懷孕，越早使用效果越好。提供給擔心避孕失敗、避孕措施使用不當，以及無避孕保護情形下受到性侵犯後使用。

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婦援會認為，緊急事後避孕藥的藥物副作用並不常見，而且較輕微，可能包括噁心和嘔吐、輕微不規則陰道出血和疲勞，通常無需進一步用藥即可緩解。緊急事後避孕藥是「避孕藥」不是墮胎藥，未涉及胎兒生命，也不會損害未來的生育能力。

婦援會指出，消除婦女一切歧視公約（CEDAW）條約，要求政府應消除對婦女的保健歧視，提供有關懷孕、分娩和產後的適當服務，與保障男女平等的決定子女數量和生育間隔；世界衛生組織也建議，應為女性提供緊急事後避孕藥，確保其需要時儘快服用，但不該做為常規避孕方法。

婦援會發現，不管是違反意願進行性行為，或尚未準備或無意願懷孕的女性，因為怕社會責難、羞於啟口、擔心、害怕等因素，並非每個人都能前往醫院看診取得緊急事後避孕藥。若因此被迫懷孕，只能選擇進行中止懷孕手術者，可能造成身心嚴重創傷。

婦援會支持緊急事後避孕藥應轉為「指示藥」，提供需要民眾能在社區藥局購買，讓專業藥事人員進行用藥指導及提供衛教資訊，也爭取服藥的黃金時間，一方面能保護女性免於被迫或非預期懷孕的風險，保障女性身體自主權與生育自主權，另一方面減少懷孕後可能產生身體風險，以及減少被迫懷孕生下孩子可能遭受不當對待風險。

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