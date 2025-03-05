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    週四氣溫驟降至13度 北部雨下到週五

    週四中部以北、東北部、東部及外島地區，有短暫陣雨或雷雨。（記者方賓照攝）

    週四中部以北、東北部、東部及外島地區，有短暫陣雨或雷雨。（記者方賓照攝）

    2025/03/05 21:36

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週四（6日）冷氣團南下氣溫驟降，北部及東北部低溫下探13度；中部以北、東北部、東部及外島地區，有短暫陣雨或雷雨，且易有短延時強降雨。

    中央氣象署預報，週四大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；今、明兩天華南雲雨區東移，中部以北、東北部及東部地區短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，雨勢將持續到週五。

    溫度方面，週四北部及東北部低溫約13至14度；其他地區15至16度，白天高溫方面，北部及東北部約15至17度；中部約20度；花東及南部21至24度；離島澎湖14至16度、金門11至15度，馬祖8至10度，請注意早晚溫度變化。

    天氣風險公司指出，週四中部、北部、宜蘭到花蓮一帶維持陰雨天氣，降雨時間較長，雖然預報的雨勢不是特別大，但是在中北部山區、東北季風迎風面地區，仍然會有較多的累積雨量，外出須特別注意，南部及台東地區以多雲或陰的天氣為主，偶有局部短暫陣雨。

    紫外線指數部分，週四基隆市、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、連江縣「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

    ​空氣品質方面，週四大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    週四氣團南下，北部及東北部低溫下探13度。（擷取自中央氣象署網站）

    週四氣團南下，北部及東北部低溫下探13度。（擷取自中央氣象署網站）

    週四基隆市、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、連江縣「低量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週四基隆市、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、連江縣「低量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​空氣品質方面，週四冷氣團南下，環境風場為東北風，南部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    ​空氣品質方面，週四冷氣團南下，環境風場為東北風，南部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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