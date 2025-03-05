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    她哀LINE單人群組「已收回訊息」超煩 內行曝1神招秒刪除

    LINE是許多台灣人每日使用的通訊軟體，甚至還有人會建立「1人群組」，當成個人記事本記錄重要資訊。示意圖。（圖擷取自LINE官網）

    LINE是許多台灣人每日使用的通訊軟體，甚至還有人會建立「1人群組」，當成個人記事本記錄重要資訊。示意圖。（圖擷取自LINE官網）

    2025/03/05 23:35

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕LINE是許多台灣人每天使用的通訊軟體，甚至有人建立「1人群組」，當成個人記事本來記錄重要資訊。有女網友發文求助，每次在「1人群組」收回錯發訊息，視窗就會顯示一大串「你已收回訊息」，混亂畫面令她很煩，希望有大神教學如何刪除。內行網友則留言教她1神招。

    女網友在Dcard以「關於LINE收回訊息」為題發文說，她在LINE建立只有自己存在的「1人群組」，但有時候她不慎傳錯東西，把訊息收回後，聊天視窗的介面總會顯示一長串「你已收回訊息」，讓她看了超煩。希望讓畫面保持整體乾淨的原PO，決定發文求問大神們，「知道怎麼刪除這個紀錄嗎？」

    貼文一出，立即有網友在底下留言區，協助原PO解惑，「直接長按就有刪除這個選項了」、「自己的聊天室的話，就刪除就好，不要收回」「如果是對自己的聊天室的話，就刪除就好，不要收回」、「你用收回功能，不是就長按訊息嗎？出現的功能選項就有刪除」、「如果是給自己看的話，我都直接刪除訊息比較快（懶得收回）」。

    也有網友在留言串中額外詢問，如果是跟親友同事對話，「對方那邊也會清除嗎？」，這項問題也獲得其他熱心回應，指出如果不收回，只按刪除功能的話，「對方那邊不會被刪掉喔」，只有自己這一端訊息才會消失，但對方仍看得到。

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