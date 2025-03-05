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    A、O型庫存量吃緊 中央大學EMBA校友號召捐熱血

    中央大學EMBA校友會今、明天在中央大學管理學院志希館前辦捐血活動。（記者黃政嘉攝）

    中央大學EMBA校友會今、明天在中央大學管理學院志希館前辦捐血活動。（記者黃政嘉攝）

    2025/03/05 20:38

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕中央大學EMBA校友會與台灣血液基金會新竹捐血中心攜手龍潭獅子會、白鬍子牛排店，今、明兩天上午8點到下午4點半，在中央大學管理學院志希館前舉辦捐血活動，尤以A、O型庫存量吃緊，號召學生校友、在地居民發揮愛心，捐血助人，響應公益。

    中央大學EMBA校友會理事長黃輝彬說，4年前因武漢肺炎疫情，想說做點簡單但重要的事，貢獻微薄力量，在中央大學發起每年2次的捐血活動。過去參訪新竹捐血中心，了解國內整體血液庫存短缺現象，因此年年號召捐血，他發現，許多學生是首次捐血，對捐血感到些許害怕，參與捐血活動後，實際了解「捐血沒那麼可怕」。

    新竹捐血中心指出，目前A型及O型庫存量約剩5天，又因連假出遊及清明掃墓恐怕影響更大，呼籲民眾及學生踴躍參與捐血。

    參與校園捐血的梁先生說，自己是在響應公司捐血下，得知中央大學校園有捐血活動，所以過來捐血；20歲許同學說，參加捐血幫助別人之餘，也無外拿到一點生活食品餐券，也是不錯。

    中央大學EMBA校友會公益副理事長鍾敏說，感謝各位熱心志工及傳播愛心的捐血人，成就今天單日捐血量達314袋，破以往紀錄。

    中央大學EMBA校友會理事長黃輝彬（右四）發起校園捐血活動。（記者黃政嘉攝）

    中央大學EMBA校友會理事長黃輝彬（右四）發起校園捐血活動。（記者黃政嘉攝）

    中央大學EMBA校友會捐血活動熱血志工群合影。（中央大學EMBA校友會提供）

    中央大學EMBA校友會捐血活動熱血志工群合影。（中央大學EMBA校友會提供）

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