台南0121地震危險建物評估結果 紅單12％、不貼單逾50％

南市「0121地震」危險建築物損壞評估，貼紅、黃單逾2000件。（南市工務局提供）

2025/03/05 20:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「0121地震」災後復建，南市工務局偕同建築師、土木技師公會及結構技師公會等3大公會進行危險建築物損壞評估結果，其中貼紅單件數占約12％，不貼單則近51％。

工務局指出，0121地震建築物災損總共受理4236件通報進行緊急評估，這些通報案件已全數完成緊急評估，其中貼紅單519件（約12％），貼黃單1567件（約37％），不貼單的則有2150件（約51％）。另外緊急評估後災民對於評估結果有疑慮申請複評共有455件，目前為止已經完成412件的複評，剩下43件後續進行中。

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南市工務局今日會同建築師等三大公會及國家地震工程研究中心等單位，針對地震分析及危險建築物認定、損壞評估及後續補助等進行說明。工務局長陳世仁表示，紅、黃單有2000多戶，約8成為磚造、加強磚造甚至有土角厝。

陳世仁強調，依據國土管理署頒布的「災害後危險建築物緊急評估表」及「災害後危險建築物緊急評估明細表」量化指標與現況損壞程度檢視客觀判斷，由建築師、土木技師及結構工程技師各一人，組成複評小組現場評估。

至於損壞評估，陳世仁表示，係給予民眾就實際損害情形與修復方式作專業建議，評估個案修復費用，可作為爭取後續補助參考，目前總計受理1878件，已完成1777件，本週起將已完成的損壞評估報告書陸續寄發給申請民眾。

受災戶於收到損壞評估報告後，需檢具申請書、身分證影本、金融機構存摺影本（與申請人同）、損壞評估報告（正本）、公寓大廈組織報備證明（影本，無則免附）及其他規定文件（建物所有權狀影本、建物謄本、當年度房屋稅單影本、最新年度稅籍證明、委託書等證明文件），向所在地區公所臨櫃申請補助，經審核符合補助資格者，工務局即以書面通知申請人，並將核定補助金額匯入申請人指定帳戶。

南市工務局長陳世仁說明「0121地震」危險建築物損壞評估情形。（記者洪瑞琴攝）

南市工務局偕同建築師、土木技師公會及結構技師公會等3大公會，完成「0121地震」危險建築物損壞評估。（南市工務局提供）

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