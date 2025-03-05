公車智慧服務+轉乘資訊 高雄iBus+ APP改版更優化

視障代表薛老師分享，新版iBus+ APP的規劃路線功能，能導引視障者抵達站牌並分辨站牌方向，使用更方便、貼心。（高雄市交通局提供）

2025/03/05 20:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市交通局今（5日）邀請產官學界代表及民眾參加「高雄iBus+升級計畫成果分享會」，新版增加公車智慧服務及多樣化轉乘資訊等，上線5個月內下載量突破近5萬門檻。

新版高雄iBus+ APP由高雄市交通局與鴻海科技集團合作推出。交通局表示，為推動綠色、永續及低碳的公共運輸，因應高雄市身心障礙人士及高齡者的比例相對其他縣市較高，iBus APP升級已使用15年的舊版，推出新版高雄iBus+公車智慧服務APP，針對民眾乘車痛點進行開發、優化功能，除增加多樣化運具轉乘資訊外，更加入捷運、輕軌動態查詢功能，並大幅優化AP 效能。後續也將導入AI助理，民眾未來可以透過語音與AI助理進行互動，操作將更簡便，城市移動也更便利且無縫接軌。

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會中視障代表薛老師分享，新版iBus+ APP功能貼切使用者需求，規劃路線的功能，能夠確實導引視障者抵達站牌，並分辨站牌方向，使用方便也貼心。學生代表李同學則說，新版包含輕軌、捷運等多元運具，無需再切換多個APP。

交通局表示，未來將繼續蒐集民眾反饋，不斷優化iBus+服務，讓高雄成為更具包容性智慧交通的城市。高雄iBus+ APP亦榮獲iF設計獎、日本優良設計獎、紅點設計獎、GDA Awards 社會影響力與平等獎、UX Design Awards 2025提名。

學生代表李同學分享，新版高雄iBus+ APP包含輕軌、捷運等多元運具，轉乘使用更便利。（高雄市交通局提供）

高雄市交通局舉辦高雄iBus+ 升級計畫成果分享會。（高雄市交通局提供）

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