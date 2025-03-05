白色賓士深夜飆車擾人清夢 桃園環保局聯手警方開罰

桃市府環保局接獲民眾陳情，靠近龍潭科學園區某社區聯外道路，深夜常有白色賓士呼嘯疾駛，且有巨大噪音擾人清夢。（環保局提供）

2025/03/05 21:54

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府環保局日前接獲楊梅區民眾陳情，靠近龍潭科學園區某社區聯外道路，深夜常有白色賓士呼嘯疾駛，且私自加裝電子閥門產生巨大噪音，不僅危害安全，更嚴重妨害生活安寧，獲報後聯手楊梅警分局透過科技監控追查，隨即於楊梅區梅獅路二段附近，發現白色賓士蹤影，迅速鎖定車主逕行裁處開罰，此行為已違反社會秩序維護法及噪音管制法，最高將裁罰3600元。

環保局代理局長葉孟芬表示，目前已掌握桃園市轄區內飆車噪音擾寧的熱區，包含新屋區永安漁港、青埔特區、蘆竹區周邊等，分別規劃現場稽查、佈設聲音照相設備等相關管制措施，主動出擊降低改裝噪音車輛擾民問題，同時提醒車主，排氣管勿任意改裝變更，應遵守交通規則行駛，若經稽查確認噪音有違規者，則依法逕行告發。

請繼續往下閱讀...

此外，環保局也與中央研究院及雲林科技大學合作研發新科技，針對車輛、營建、航空及近鄰環境等多重噪音源的管制範疇，提出多項噪音防制因應措施，後續將持續透過硬體創新、人工智慧技術輔助及跨部門協調，佈建點線面AI管制噪音，更率全國之先將宮廟繞境產生的噪音納入管理，並與民政局共同研議訂定宮廟繞境申請SOP流程，加強向各地方宮廟宣導繞境路線避開管制街廓或經過管制範圍暫停相關管制行為，今年起寧靜示範區2.0將納入寧靜社區管制，並協調跨處實施降速、降噪等措施管制52處寧靜社區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法