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    農會基層變信義鄉長！全志堅涉貪羈押 昔日同事震驚

    南投縣信義鄉長全志堅涉貪污案，台中地院裁定羈押禁見。（記者劉濱銓攝）

    南投縣信義鄉長全志堅涉貪污案，台中地院裁定羈押禁見。（記者劉濱銓攝）

    2025/03/05 19:54

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉民代表會主席李國源，去年被檢調查出涉嫌向廠商索取回扣，之後案情向上發展，連國民黨籍信義鄉長全志堅也涉入貪污案，昨（4日）檢方傳喚全志堅後當庭逮捕，今傍晚羈押禁見，全志堅昔日在農會的同事得知，也相當驚訝，大呼不敢相信。

    全志堅從政前在信義鄉農會推廣部擔任農事指導員，主要負責輔導農友，推廣農產種植資訊，以及協助農機具申請等。

    信義鄉因務農者多半年長，全志堅經常主動協助農友，有些農民年邁不擅填寫申請書，全志堅都會提供諮詢或從旁指導，讓農友可順利獲得補助。

    過去信義鄉農會也曾調查鄉內可栽種紅茶的面積與區域，承辦業務的全志堅也是親自走訪鄉內各處，就算路途遙遠，或是產業道路再崎嶇也是使命必達。

    全志堅在農會任職期間與鄉民、農友互動甚深，慢慢建立厚實人脈，加上為人親切隨和、沒有架子，2018年獲國民黨推薦參選信義鄉長，以政治素人之姿當選，之後也順利連任。

    信義鄉公所指出，有關鄉長的司法案件尊重檢調偵辦，公所運作一切正常，請鄉親不用擔心。

    曾與全志堅共事過的民眾則說，全在農會工作期間認真負責，經手處理的業務也相當有條理，當選鄉長推動政務，也都能感受到他的用心，不料竟傳出被羈押的消息，讓人相當震驚，希望司法能勿枉勿縱，儘早查明真相。

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