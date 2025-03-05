台20乙線全面拓寬 「最後1哩路」南化國小段動工

南化國小段是台20乙線全面拓寬的「最後1哩路」。（記者吳俊鋒攝）

2025/03/05 20:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕帶動台南山區交通的台20乙線全面拓寬計畫，歷經16年逐段執行，終於來到「最後1哩路」的南化國小前，綠色隧道兩側芒果樹已移植，土木工程正式展開，預計9月份完成，可讓當地居民出入更便利。

民進黨立委郭國文表示，積極爭取下，台20乙線最後1哩路的施工經費6789萬元到位，順利啟動，全面拓寬後，可讓山區與市區往返的交通更順暢。

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台20乙線全長7.855公里，串連山區的台20線與台3線，是往返左鎮、南化之間的重要道路，由於車流量漸增，公路局雲嘉南區養護工程分局陸續投入逾13.5億元經費，2009年開始逐段拓寬。

台20乙線的全面拓寬，目前僅剩南化國小前6.2至6.86公里處，約660米仍未完工，主要是當地住戶較為密集，有民房要拆除，公路局必須先與地方展開協調，取得共識後才能執行，進度因而受到延宕。

該路段原本是綠色隧道，區公所調查，以土檨仔的芒果樹為主，約有80株，栽種時間將近半世紀，去年順利完成移植作業。

與兩側住戶完成協調後，進行發包，今年春節後啟動拓寬，原本8米道路，將闊建1倍左右，順利的話，工期預計到今年的9月10日，完成台20乙線的全面拓寬。

16年來，曾文工務段不僅拓寬道路，沿線也新設了三錦橋、九空橋、西埔橋與中坑橋等，還在南化農會集貨場前新闢外環道，透過交通建設，讓山區居民出入更便捷。

台20乙線南化國小段工程已展開，預計9月完成。（記者吳俊鋒攝）

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