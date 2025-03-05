彰化福興國中通學步道影響停車？鄉長蔣煙燈：先暫停施工

彰化縣福興國中通學步道工程暫時停工，學校原有的校門、圍牆拆除退縮。（記者劉曉欣攝）

2025/03/05 20:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣福興國中到西勢國小通學步道工程，引發部分民眾反彈，認為道路變窄又影響停車，將對安全造成疑慮。福興鄉長蔣煙燈表示，先暫時停工以聽取民意，希望溝通後仍維持劃設綠底標線型人行道，如果中央不通過變更設計案，已投入工程經費可能要由公所概括承受。

福興國中到西勢國小通學步道工程，去年11月底開工。蔣煙燈表示，福興國中是福興鄉的最高學府，鄰近就有西勢國小，兩校位於員鹿路上，又鄰近台76線平面道路，車流量大，考量於西勢國小校門口早就完成實體人行道，在立委陳秀寳向中央爭取1400多萬元，打造串連西勢國小到福興國中的通學步道改善工程，全長約為500公尺。

請繼續往下閱讀...

蔣煙燈強調，這次通學步道工程所用的土地，全部都是公有地，福興國中校門、圍牆也因此打掉重作，並全面退縮8米、3米。規劃西勢國小的人行道往北延伸到台76線平面道路；而福興國中員鹿路圍牆旁施作實體人行道，往南延伸到郵局路口，則劃設綠底的標線型人行道，也將同步規劃停車彎與劃設停車格。

蔣煙燈表示，該工程在動工前、後都辦過說明會，但有民眾上網陳情，認為員鹿路現況道路只有12、13米過於狹窄，再施作通學步道將會造成安全疑慮。因此，上個月再次召開協調會，部分民眾認為汽機車如果停放或是行經通學步道，都可能違規遭檢舉，劃設人行步道後，將讓機車與汽車爭道，最後決定先暫時停工。

雖然有民眾表達反對聲浪，蔣煙燈強調，將由村長進行調查，釐清反對的是少數還是多數，也會請規劃公司再進行溝通。目前初步決定西勢國小北延的實體人行道規劃取消，但希望維持福興國中南延標線型人行道。如果絕大多數民眾反對，變更設計案未取得中央審議通過，已投入工程經費可能要由公所概括承受。

不過，也有民眾認為，西勢國小因為有實體人行道，讓家長接送都方便許多，學生上下課也安全。而福興國中因為學生人數多，每逢上學與放學時段就造成員鹿路大打結，連帶影響台76線平面道路的壅塞，何況員鹿路本來就是南、北各一個車道，劃設綠底的標線型人行道完全不會讓車道減少，加上又有規劃停車格，反而可以解決停車亂象。

彰化縣福興國中通學步道工程，除了校園圍牆段打造實體人行道，往南延伸到郵局路口將劃設標線型人行道。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法