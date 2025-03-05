高雄26企業搶新媒體人才 媒合300人次

「 高雄新媒體人才就業媒合會」，今天下午於鳳山行政中心大禮堂登場。（記者葛祐豪翻攝）

2025/03/05 22:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市青年局今天（5日）主辦的就業媒合會，26企業搶新媒體人才，薪資上看5萬，媒合成功近300人次。

高市青年局主辦的「職」求對決新媒體人才就業媒合會，今天下午於鳳山行政中心大禮堂舉行，匯集HTC、霹靂布袋戲、iPASS一卡通、台鋼雄鷹、永慶房產、夢時代等26家知名企業，釋出超過百項職缺。

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剛上任的高市青年局林楷軒表示，今年以「新媒體」為主軸的媒合會，網羅科技、零售、文創、運動產業等多元領域。他舉例說，自己昨天在市政會議宣誓就職時，因緊張誓詞唸得不盡如意，但事後青年局小編「化腐朽為神奇」，短影片不到1天內，已是今年青年局IG瀏覽數最高的影片。

林楷軒強調，高雄市全國首創「新媒體行銷管理師」證照，去年吸引近600名學員加入影音培訓，顯現新媒體人才將是未來市場趨勢。

媒合會中，夢時代、新光三越等百貨業者，釋出行銷、企劃、小編、電商等職缺；承億酒店更開出月薪上看4.5萬的影音媒體專員職缺；此外，科技與製造業龍頭HTC、燁輝、哈瑪星等企業，也廣招數位行銷與多媒體人才，三芳化學則開出突破5萬的月薪，招募行銷業務管理師。

文創與運動產業，如霹靂布袋戲、台灣知識庫、健身工廠等企業，也開出具發展潛力與職涯前景的職缺，吸引對新媒體領域有興趣的青年躍躍欲試。

青年局說明，針對新媒體職能培訓，轄下「K-TV高雄新媒體人才培育中心」除提供相關資源，還開辦「新媒體行銷管理師」證照，至今已有1千名學員取得證照。

已結訓取證的陳又寧表示，國內目前沒有統一的新媒體證照，從業者只能報考Google、Facebook、LINE等，偏重後台操作與新技術類的官方認證；但青年局開設的「新媒體行銷管理師」證照，課程包括企劃撰寫、攝影實務，讓學員清楚認識新媒體產業，面試時，證照會是加分大亮點。

高雄市青年局長林楷軒（中）與曾是「新媒體行銷管理師」證照學員的燁輝企業HR劉育瑋（右）合影。（記者葛祐豪翻攝）

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