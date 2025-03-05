龍潭乳姑山將多3根工廠煙囪 居民憂污染衍生盼市府把關

市議員張肇良接獲民眾反映，桃園市中壢區一間陶瓷公司在龍潭區龍新路段旁購地建廠，當地居民盼市府嚴加把關。（記者黃政嘉攝）

2025/03/05 20:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區一家生產瓷磚的陶瓷公司，在近龍潭區凌雲國中、方曙商工的龍新路段旁，自購土地欲建工廠，面積約3.6公頃，去年已通過環境影響評估審查，「乳姑山未來將多3座大煙囪」，當地民眾擔心影響環境而向民代反映，盼政府嚴格把關，將可能污染降至最低。

在地居民胡小姐表示，當初實體公聽會，沒什麼人關心出席，後來改為線上，一般民眾不大知道或留意到，一旦蓋工廠，將影響附近居民、學生，且該公司中壢廠之前就因違反空污、水污而裁罰多次，擔心對全龍潭影響甚大，周邊住戶多持反對意見，但尚未連署。

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三和里長謝金棋表示，該陶瓷工廠的龍潭區基地屬上林里範圍，位置最近三和里，過去因里民對設廠一事不大清楚，所以當時反對聲音不大，記得前年開環評說明會時，有跟該公司表達過，希望設廠時注重周邊環境、生態，公司也口頭承諾「不會污染」，他們會再收集意見，設廠也會考慮地方農業型態，謝金棋說，盼廠商煙囪配合在地景觀，用科學生態方法，操作設備排放，市府把關。

記者致電該公司詢問回應，公司人員事後答覆「主管不方便訪談」；市府環保局綜合規劃科長徐逸倫回應，晉大陶瓷工廠開發環評案，去年5月14日已通過環評審查，目前未收到公司預告開工的相關公文，也尚未召開說明會，環保局後續會依法要求開發單位聽取地方意見並做說明；民眾提出的空污疑慮，開發單位如設置相關鍋爐設備時，須向環保局申請設置許可與操作許可，符法規後方能執行，環保局也將從嚴監督。

市府經發局工業行政科長陳慶仁表示，該公司尚未提送工廠登記申請資料，未來若提送審查，皆需依照環評審查結論，確實執行環境維護計劃。

市議員張肇良表示，該基地範圍位金龍段281地號等33筆土地，周遭的凌雲國中、方曙商工，以及大北坑休閒農業區，未來恐有空污疑慮，且沒看到公共排水溝，想到窯業製程，不禁讓人擔心，盼設廠前，市府從嚴把關，保護地方環境。

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