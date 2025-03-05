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    驚蟄日防鳥獸「太活躍」 台電金門區處修樹除鳥巢防停電

    適逢農曆「驚蟄」日，台電公司金門區營業處啟動線路重點維護工作。（台電金門區處提供）

    適逢農曆「驚蟄」日，台電公司金門區營業處啟動線路重點維護工作。（台電金門區處提供）

    2025/03/05 19:50

    〔記者吳正庭／金門報導〕適逢農曆「驚蟄」日，台灣電力公司金門區營業處今天全面動員啟動線路重點維護，以行動宣示降低停電事故的決心。

    金門區處處長顏國俊說，驚蟄日是24節氣之一，象徵春雷初響、萬物復甦，是樹竹萌發、鳥獸蟲甦醒時機，為降低鳥獸、樹竹等外力因素造成停電事故，金門區處投入58名人力，調動大型機具、車輛25台，全面啟動線路重點維護工作，以加強防範鳥動物、植物等可能造成的停電事故發生。

    顏國俊說，有些鳥、獸平時會在樹木和桿線上穿梭、跳躍甚至築巢，一旦不慎碰觸台電設備或相鄰線路時，常會引起停電事故；為防止類似的意外導致停電事件，金門區處全面動員，針對配電線路進行供電韌性強化，更新電纜、裸露設備被覆化、摘除桿上的鳥巢，另將加速辦理變壓器汰換、礙子清洗、樹木修剪、開關設備基礎台及孔洞防堵、紅外線檢測等作業。

    顏國俊說，台電相關作為都是為持續強化電網韌性、降低停電事故，盼讓民眾用電更安全、放心。

    適逢農曆「驚蟄」日，台電公司金門區營業處總動員啟動線路重點維護，以行動宣示降低停電事故的決心。（台電金門區處提供）

    適逢農曆「驚蟄」日，台電公司金門區營業處總動員啟動線路重點維護，以行動宣示降低停電事故的決心。（台電金門區處提供）

    農曆「驚蟄」日，台電金門區營業處全面動員啟動線路重點維護工作，以行動宣示降低停電事故的決心。（台電金門區處提供）

    農曆「驚蟄」日，台電金門區營業處全面動員啟動線路重點維護工作，以行動宣示降低停電事故的決心。（台電金門區處提供）

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