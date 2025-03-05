婦女節來了！ 彰化辦活動讓男性體驗懷孕

今年婦女節彰化縣政府推出慶祝活動，從公益市集、走讀導覽到婦癌篩檢，還有影展與講座，動靜態都有。（記者張聰秋攝）

2025/03/05 23:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕這週六3月8日是婦女節，彰化縣政府推出一系列活動，從公益市集、走讀導覽到婦癌篩檢，還有影展與講座，就是要讓女性朋友感受到縣長王惠美的關懷。

縣府社會處今在縣府舉辦宣傳記者會宣傳，縣議員陳銌銌、許雅琳、陳玉姬等人，以及彰化縣青溪婦女協會理事長鄭汝芬等婦女團體皆到場支持，舞蹈表演炒熱氣氛，場面熱絡。

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社會處長王蘭心表示，系列活動包含女性系列影展、彰化女路走讀、婦女中心系列活動、國際家庭日「愛家515家庭享幸福」活動、女力展翅就創業促進活動、婦癌篩檢等活動。3月23日主活動在彰化市延平公園登場，有Women38公益市集區、婦女權益政令宣導及闖關區、SDGs懶人包互動區及闖關遊戲等，今年更設計了讓男性朋友參加家事分工體驗活動，體驗懷孕的感覺並幫孩子換尿布，精彩可期。

今年活動重頭戲「Women38公益市集」邁入第5年，義賣所得將捐助彰化縣自閉症肯納家長協會，幫助建造肯納秀水作業所，期盼凝聚更多社會善意。鄭汝芬表示，縣府的性別友善政策值得肯定，包含婦癌篩檢、健康檢查、婦女就業創業支持及保障權益等，並邀請大家3月23日前往延平公園，一同支持公益。

不過，就有民眾羡慕起鄰近台中市，慶祝婦女節推出女性專享的女性運動月票，使用期限從原本的30天延期至40天，彌補女性生理期間無法使用，讓女性朋友買運動月票也能用好用滿。「有實質的福利，才讓人真正有感！」有民眾直接點出，女性朋友們更希望有長期且廣泛受惠的政策，不僅只有活動而已。

彰化婦女節慶祝活動，以彰化女力綻放美力為主軸，活動精彩可期。（記者張聰秋攝）

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