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    中央經費助攻！陽明交大高雄分部行政大樓6月完工

    高雄副市長林欽榮（中）今邀集陽明交大副校長陳永富等人，視察蓮潭會館等整建工程。（記者陳文嬋攝）

    高雄副市長林欽榮（中）今邀集陽明交大副校長陳永富等人，視察蓮潭會館等整建工程。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/05 19:04

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市為迎接國立陽明交大進駐設立校區，爭取到中央經費近20億元，整建人發中心及蓮潭會館舊址作為行政及教學大樓，將於6月中至8月底陸續完工，供校方9月開班授課，也將新建產學大樓，預計2029年完工。

    高雄因應未來半導體產業發展，招攬陽明交大南下高雄設立校區，選定左營區人發中心及蓮潭會館舊址，作為行政與教學大樓，並將新建1棟產學大樓，是國家重點領域校際研教園區。

    副市長林欽榮今邀集陽明交大副校長陳永富等人，視察人發中心、蓮潭會館等整建工程，並研討後續產學大樓進度，他指示6月中完成行政大樓，以迎接陽明交大團隊進駐，引領高雄AI及半導體產業發展，並培育產業高階人才，為高雄育才、留才、攬才。

    水利局進行人發中心、蓮潭會館整建補強工程，經費5.85億元，目前進度持續超前，預計6月中完成行政大樓，8月底完成教學大樓，整體工程今年底完工。

    水利局表示，建物經結構技師公會耐震詳評報告須進行補強工程，且為營造良好教學環境，內部空間進行整體重新配置，以符合學校需求；園區除既有建物補強工程外，後續持續辦理產學大樓規劃作業，期待陽明交大儘速進駐。

    工務局也將於停車場新建地上7層、地下2層產學大樓，經費13.98億元，設有科教、科技、產學推廣中心，具有半導體、AI人工智慧、淨零碳排、高速運算、5G資通訊相關實驗室及相關產學合作研發區域等空間，預計於2029年完工。

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