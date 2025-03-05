澎湖36隻名貴品種貓運台灣 安檢單位緊急攔截結果曝

名貴貓種價值不凡，但來路有待確認。（記者劉禹慶攝）

2025/03/05 19:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖主要貨物吞吐港龍門尖山碼頭今（5）日出現大批名貴貓種，要搭貨輪到嘉義，卻未植入晶片，安檢單位緊急攔截，通報澎湖家畜疾病防治所、動植物防檢局及澎湖機動查緝隊等單位派員到場，貨主堅稱是私人飼養，查無實據下，只能植入晶片、施打狂犬病疫苗，交由貨主領回。

根據了解，今天上午11點30分，尖山安檢所安檢人員在龍門尖山商港5號碼頭執行「長安1號」貨輪安檢時，發現10箱共計36隻貓，聯繫防檢局澎湖防檢疫站、澎湖縣家畜疾病防治所及澎湖查緝隊到場協處。

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貨主說，36隻貓是朋友陸續從台灣寄來，現在準備一次帶回去，經澎湖縣家畜疾病防治所獸醫師植入晶片及施打狂犬疫苗，交由晶片登記飼主領回，未來還會要求貨主為貓隻結紮；防檢疫站、澎湖縣家畜疾病防治所依據「動物保法第22條及23條」辦理，未來還是依法開罰。

統計這次想要運出澎湖的貓咪計有布偶貓18隻、緬因貓10隻、英國長毛4隻、曼赤肯1隻、阿比西尼亞1隻、賽爾凱克2隻，共計36隻，都是高價寵物貓種，貨主並非澎湖人，是在中部經營寵物店業者，雖然懷疑私下繁殖或走私，但查無實據，交給貨主領回。

澎湖龍門尖山港，出現大批名貴貓種要送往台灣。（記者劉禹慶攝）

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