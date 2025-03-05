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    梨山下冰雹 「幸福巴士」照常發車護送居民回家

    台中梨山下冰雹，幸福巴士照常發車護送居民回家。（台中市政府提供）

    台中梨山下冰雹，幸福巴士照常發車護送居民回家。（台中市政府提供）

    2025/03/05 18:59

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市梨山山區昨（4）日傍晚下冰雹，台中市交通局考量梨山幸福巴士若因天候不發車，恐讓部分居民無法順利回家，昨天照常發車，在風雨冰雹交加中接送市民，讓在梨山工作的民眾及學生都能順利返家。

    交通局長葉昭甫指出，梨山地區海拔高達2600公尺，交通局2022年啟動梨山幸福巴士，穿梭在新佳陽、梨山、松茂、環山等4大部落，接送山區居民，統計到去年底，梨山幸福巴士3年來總服務人次達3萬1920人、總班次1萬6033班、總車公里29萬6470公里，倍受當地好評。

    葉昭甫說，昨天傍晚5點接近下班時刻，梨山山區暴雨夾帶冰雹，冰雹有的如彈珠大小，有的還大到像10元硬幣，屋頂被冰雹打得像敲鼓聲，考量值下班及放學時間，若幸福巴士不發車，恐影響當地居民返家，交通局啟動應變機制，在評估沒有立即危險後，即使遇天候異常，幸福巴士發車正常，昨天下午6點的預約班次如常發車，接送居民回家。

    不少預約乘車居民說，昨天罕見天降冰雹還擔心幸福巴士在氣候不穩定下停駛，尤其暴雨、冰雹齊下，山上天黑得快，若沒有幸福巴士接送，回家路途遙遠，結果順利等到車來接人，才放下心中大石。

    交通局說明，在地民眾要搭乘梨山幸福巴士，可透過手機下載安裝「梨山幸福巴士」APP預約乘車，或是撥打預約專線04-25981266，持電子票證刷卡不收費。

    另外，到梨山觀光的遊客可預約幸福巴士，付費包車遊玩梨山各大景點，依遊客喜好景點量身打造最佳路程，幸福巴士已躍升為梨山最便捷的觀光代步工具。

    台中梨山下冰雹，約有10元硬幣大小。（台中市政府提供）

    台中梨山下冰雹，約有10元硬幣大小。（台中市政府提供）

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