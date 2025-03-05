降低動物、樹竹造成停電風險 台電桃園區處動員修樹、摘鳥巢

台電桃園區處人員拆除鳥巢。（台電桃園區處提供）

2025/03/05 19:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕經常有動物、樹枝觸碰電線引發停電，台電桃園區處今（5）日舉辦「驚蟄宣誓儀式」，動員近200人加強樹木修剪、鳥巢摘除及設備汰換等強韌工作，降低動物、樹枝引發的停電風險。

台電桃園區處處長邱雲祥說，桃園饋線數多達1113條饋線、佔全國10.8％，用戶數多達133萬餘戶，佔全國8.6％，台電除了新增線路設備提供用電外，既有線路因受到外在環境、外物碰觸、設備不良等因素，造成事故停電，經統計近1年屬外力因素如樹木碰觸、鼠害、鳥獸害等造成的停電事故約佔68％。

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邱雲祥說，為強化電網韌性與提升供電可靠度，桃園區處平均每日有370人及150台工程車，24小時不間斷針對線路設備進行巡視、搶修及新設與改善等工作，為展現穩定供電決心，此次特別投入承攬商及自有人力計191人及升空車、吊臂車等工程車計100台，選在節氣驚蟄這天舉辦誓師大會，驚蟄代表萬物萌發、甦醒，因此動員人力加強進行樹木修剪、鳥巢摘除、設備汰換等強韌工作，希望降低停電事故。

台電桃園區處說，因應桃園地區捷運、航空城等多項公共工程及新建案快速增加，已專案增補人力並協調增加承攬商工作夥伴及適時啟動鄰近區處跨區支援，以增加工作量能，另也訂定中、長期改善計畫，包含2次變電所及配電線路設備汰換、饋線全面自動化、自動化開關擴建等5年計畫，強化供電系統韌性。

台電桃園區日舉辦「驚蟄宣誓儀式」，動員近200人加強樹木修剪、鳥巢摘除及設備汰換等強韌工作。（台電桃園區處提供）

台電桃園區處汰換線路開關，強化供電韌性。（台電桃園區處提供）

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