去年55名行人死亡居全國之冠 台中市府回應了

台灣大道是台中市交通要道，車輛往來頻繁。（記者張軒哲攝）

2025/03/05 18:50

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市去年有55名行人死亡，是各縣市最多，另外，整體交通事故死亡人數達288人、六都第二高。交通局指出，交通事故死亡288人，較前年同期減少27人，下降人數及降幅皆為六都第一。

交通部今天（5日）公布去年整年各縣市的道路事故死亡統計。行人部分以台中市有55人死亡最多，還較前年增加8人；整體交通死亡人數則以高雄市最糟糕，去年高達310人死亡。

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台中市交通局指出，交通事故死亡288人，較前年同期減少27人，下降人數及降幅皆為六都第一。台中市交通局長葉昭甫指出，交通局積極推動「人本交通」政策，針對校園通行安全展開地毯式盤點，因應學生上放學的通行動線，以安全為優先，完成153處校園交通改善。

此外，交通局持續盤點學校、醫院、商圈、國民運動中心及公共運輸場站等多處行人通行量大路口，研商改善行人設施，並配合內政部與交通部計畫推動4年行動方案，落實執行行人安全道路工程改善，包含路口行人安全設施改善、改善人行道、校園周邊暨行車安全道路改善、設置行人及高齡友善示範區、減少路側障礙物及提升非號誌化路口安全。

葉昭甫說，市府分析易釀嚴重事故的違規行為及高肇事路段（口），列入精準執法策略，並增設科技執法，24小時取締闖紅燈、不停讓行人，以及不依標誌、標線、號誌指示行駛等違規，請民眾遵守交通規則，以免受罰；同時，市府也提出行人安全改善執法4階段計畫，首先淨空行人專用道、掃除道路障礙，進而加強取締，改善行人用路環境，且為持續提醒行人路權及深化民眾停讓行人觀念，持續重申重點執法期，最後配合淨空路口計畫，讓行人被看見、行人路權亮起來。

台灣大道梧棲路段本月4日發生行人死亡車禍。（民眾提供）

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